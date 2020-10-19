Пограничники смогут расследовать дела о контрабанде валюты и сигарет

Дознаватели пограничной службы ФСБ получили право расследовать дела о контрабанде валюты, алкоголя, сигарет. Соответствующие поправки в УПК публикует "Российская газета".

До этого дела о контрабанде валюты была полномочна расследовать только таможня. За ней такое право останется. Но немало преступлений, связанных с контрабандой валюты, спиртного или сигарет, выявляется непосредственно на границе. При этом сами пограничники доводить дело до конца были не вправе.

Грубо говоря, задержали в погранзоне нарушителя с чемоданом денег, материалы надо передать для разбирательства в другие правоохранительные органы. Зачастую это вредило делу, и до суда оно не доходило. То же самое происходило при обнаружении контрабанды сигарет и алкоголя.

"С 2014 года пограничной службой было выявлено свыше тысячи подобных правонарушений, информация о которых была передана в иные правоохранительные органы. Удаленность некоторых участков государственной границы негативно сказывается на своевременности принятия процессуальных решений и привлечении виновных к ответственности", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, он отметил, что немало преступлений выявляется в ходе оперативно-разыскной деятельности таможенной службы. Более 30 процентов всех преступлений, выявляемых таможенными органами, составляет контрабанда алкогольной или табачной продукции. За четыре года таможенные органы передали в другие органы по подследственности свыше 8,5 тысячи уголовных дел и 12 тысяч сообщений о преступлениях.

Поэтому решено расширить и полномочия дознавателей таможенных органов правом расследовать: они смогут браться за дела о контрабанде сигарет и алкоголя. Система будет такой: пограничники будут вправе расследовать дела по контрабанде валюты, алкоголя и сигарет, когда преступления выявлены погранслужбой. Таможня займется расследованием, если обнаружит такие преступления сама.