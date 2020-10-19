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Рубрика: Общество

Выявлены неочевидные последствия потребления сахара

Текст: Тимур Алимов

Фруктоза, входящая наряду с глюкозой в состав сахара, является уникальным питательным веществом, стимулирующим жизненно важные процессы в организме. Однако, в современном рационе, особенно западном, содержание сахара, по словам специалистов, стало чрезмерным, что привело к стремительному росту случаев ожирения и диабета.

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Кроме того, потребление этого продукта в большом количестве может вызывать и расстройства психики. Об этом заявили ученые из Медицинской школы Университета Колорадо по результатам проведенного исследования, опубликованного в издании Evolution and Human Behavior.

Как рассказал ведущий автор работы профессор медицины Ричард Джонсон, употребление сахара может вызывать такие состояния, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), депрессию, биполярное расстройство и агрессивное поведение. По словам ученого, у этой связи есть эволюционная основа.

- Проведенное исследование дало доказательства того, что фруктоза снижает энергию в клетках организма, что вызывает реакцию поиска пищи, такую же, как при голодании, - заявил Джонсон.

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В ответ на реакцию поиска в организме вырабатываются вещества, стимулирующие рискованное поведение, стремление к новизне, быстрое принятие решений, чтобы обеспечить выживание. Слишком высокая активность этого процесса, продиктованная избыточным потреблением сахара, способна вызвать импульсивное поведение, которое может варьироваться от СДВГ до биполярного расстройства или даже агрессии.

Авторы исследования добавили, что углеводы с высоким гликемическим индексом и соленая пища также могут вносить свой вклад, поскольку они могут превращаться в фруктозу в организме.

Напомним, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневная норма потребления сахара составляет 25-50 граммов (максимум 12 чайных ложек) и не должна превышать 10 процентов от общего числа полученных взрослым человеком калорий.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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