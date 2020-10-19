Прагматичный подход снижает влияние пандемии нового коронавируса

Менеджер по производству 43-летний Чжан Вэньсин работает в компании Guizhou Zhuyun Paper Product Co Ltd в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Он хорошо помнит, как его бывшие начальники беспокоились о том, что продукты компании (туалетная бумага, бумажные и влажные салфетки) не будут хорошо продаваться, если на этикетках будет фраза "Сделано в Китае". Ведь на мировом рынке, где доминировали известные компании, жесткая конкуренция.

Эти автомобили, припаркованные у грузового корабля в порту Ляньюньган, провинция Цзянсу, отправляются на экспорт. Фото: Гэн Юйхэ / Для China Daily

"Сегодня такого рода опасения устарели. Фраза "Сделано в Китае" присутствует на этикетках и коробках, поскольку означает высокое качество, которое завоевывает огромный мировой рынок", - говорит он. За первые восемь месяцев этого года экспорт вырос на 70-90 процентов в годовом исчислении. Штат компании увеличился до 180 человек.

Из-за COVID-19 многие зарубежные производители бумажной продукции либо приостановили производство, либо закрыли свои фабрики. Но заказы Zhuyun Paper из-за рубежа за последние восемь месяцев увеличились на 30 процентов. Утвержден напряженный производственный график до декабря.

"По сравнению с салфетками и другими бумажными изделиями рулоны туалетной бумаги пользуются огромным спросом и стали в этом году основным продуктом, поставляемым на зарубежные рынки в такие страны, как Великобритания, США, Сингапур и Австралия, - рассказывает Чжан. - Благодаря устойчивому спросу мы приобрели большую рыночную силу с точки зрения ценообразования и постепенно популяризировали наш бренд за рубежом".

Компания Zhuyun Paper олицетворяет своевременное возобновление китайским корпоративным сектором производства после COVID и постепенное возвращение зарубежного спроса, - констатирует Вэй Цзяньго, заместитель председателя Китайского центра международных экономических обменов в Пекине. - Это не только помогло производителям во всех секторах восстановиться, но и стабилизировали региональные и глобальные цепочки поставок, смягчили негативные экономические последствия пандемии и построили более сильный экономический регион. По его словам, быстрое восстановление после COVID-19 позволило Китаю поставить цели по созданию более благоприятной деловой среды и в полной мере использовать решающую роль рынка в распределении ресурсов.

Быстрое восстановление после COVID-19 позволило Китаю поставить цели по созданию более благоприятной деловой среды

На фоне растущей неопределенности на мировом рынке Китай в последние месяцы превзошел рыночные ожидания. Внешняя торговля страны в августе выросла на 6 процентов в годовом исчислении - до 2,88 триллиона юаней (411,59 миллиарда долларов). При этом экспорт увеличился на 11,6 процента, а импорт упал на 0,5 процента соответственно, сообщило Главное таможенное управление.

В порту Циндао в провинции Шаньдун идет погрузка товаров на суда. Фото: Чжан Цзиньган / для China Daily

Несмотря на сокращение мирового торгового рынка, доля Китая в нем растет, что свидетельствует о растущей конкурентоспособности сектора и увеличивающейся способности противостоять давлению, сказал глава Управления Ни Юэфэн. По его словам, Китай увеличит количество комплексных бондовых зон до 150 к концу года, особенно в центральных и западных регионах, для дальнейшей стабилизации внешней торговли и привлечения инвестиций. Комплексная бондовая зона - это специальная зона таможенного контроля, созданная правительством Китая в отношении зон свободной торговли, которые обычно используются на международном уровне.

Чтобы ослабить давление, вызванное протекционизмом, Китай, вероятно, продолжит углублять экономическое сотрудничество в других областях со странами и регионами, имеющими отношение к инициативе "Один пояс, один путь", в течение следующих нескольких лет, говорит исполнительный вице-президент базирующейся в Пекине Китайской федерации машиностроительной промышленности Чэнь Бинь. По его словам, страна также ускорит темп заключения большего числа двусторонних и многосторонних соглашений о свободной торговле с Японией, Южной Кореей и такими регионами, как Юго-Восточная Азия и Западная Европа.

Китай добивается прогресса в переговорах по всеобъемлющему региональному экономическому партнерству, соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей и между Китаем и Израилем. Между тем Китай и Евросоюз ускорили темпы переговоров по двустороннему всеобъемлющему соглашению по инвестициям и надеются завершить переговоры в этом году.

Сотрудник компании GAC Group работает на сборочной линии в Гуанчжоу, провинция Гуандун. Фото: Чжан Ди / для China Daily

Несмотря на то что экспортеры во многих частях мира все еще изо всех сил пытаются получить долю на рынке за рубежом, компания Longi Green Energy Technology Co в Сиане в последние недели не только нанимает новых сотрудников, но и расширяет свои производственные мощности, - отмечает председатель правления компании Чжун Баошэнь. По его словам, у него постоянно возникают идеи по расширению бизнеса. Группа компаний - крупный китайский производитель фотоэлектрических изделий из монокристаллического кремния - в первой половине этого года благодаря постепенному восстановлению рынка увеличила экспорт фотоэлектрических блоков - в основном, в Европу - на 62,5 процента в годовом исчислении, до 3,9 гигаватта.

Чжун также уверен, что объем экспорта компании в этом году вырастет на 50 процентов в годовом исчислении - до 12 миллиардов юаней. В настоящее время компания нанимает 17 тысяч человек для своих зарубежных и отечественных предприятий, чтобы удовлетворить растущий рыночный спрос. Ее общий штат в следующем году, вероятно, достигнет 51 тысячи человек. Компания обладает производственной базой более чем с 4000 сотрудников в Малайзии и планирует перейти к следующему этапу развития, создав больше филиалов в других странах, включая Индию, Австралию и Бразилию, в постпандемический период, чтобы и дальше конкурировать с признанными игроками на этом рынке.

Старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества в Пекине Бай Мин говорит, что прерванные производственные цепочки во многих странах способствовали восстановлению темпов роста экспорта Китая. Политика Китая по поддержке торговли, рост стоимости поставок на рынки АСЕАН и быстрый экспорт противоэпидемических материалов также способствовали росту экспорта.

"Удастся ли сохранить этот импульс в будущем, зависит от усилий мирового сообщества по сдерживанию пандемии, - рассуждает он. - Китаю следует заключить больше соглашений о свободной торговле со странами-партнерами, чтобы поставить рост своей торговли на более прочную основу". А научный сотрудник Института мировой экономики и политики, входящего в состав Китайской академии социальных наук в Пекине, Гао Линъюнь отмечает, что из-за растущего протекционизма Китай должен продолжить модернизацию своей торговой структуры с переходом на высокотехнологичное производство и услуги.