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Рубрика: Экономика

Правительство оценит эффективность особых экономических зон в России

Текст: Сергей Тихонов

Вопросы эффективности особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР) обсудили на заседании специальной рабочей группы, прошедшей под руководством вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Вице-премьер отметил, что в России действуют 33 особые экономические зоны и 90 территорий опережающего развития, но результаты их работы разнятся. Среднее значение показателя эффективности по всем ОЭЗ и ТОР (без учета туристического кластера) составляет 94,2% за 2019 год. И это совсем неплохой показатель. Но если рассматривать их с точки зрения соотношения частных и бюджетных инвестиций, то оценка существенно отличается. На Дальнем Востоке на 1 вложенный рубль из бюджета приходится 35,3 вложений частных средств, а на Северном Кавказе это соотношения - 1 рубль к 60 копейкам, соответственно.

По словам вице-премьера, задача рабочей группы - не допускать создания неэффективных экономических образований под видом ТОР и ОЭЗ. Он поручил Минэкономразвития и Минвостокразвития провести анализ действующих преференциальных зон, и в случаях, когда на их территории нет работающих инвесторов, а сама преференциальная зона является "пустым" образованием, внести в Правительство предложение по ее ликвидации.

На прошедшем заседании было одобрено оформление еще трех ОЭЗ и четырех ТОР в моногородах с общим объемом заявленных инвестиций 53,5 млрд рублей и созданием более 3,5 тыс. новых рабочих мест.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минэкономразвития

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