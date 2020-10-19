Аппаратуру для контроля безопасности в квартирах и нежилых помещениях разработали в Рязани на одном из предприятий концерна "Созвездие". Комплект GSM-сигнализации производится серийно, его взяли на реализацию в известной сети гипермаркетов.

Функционал системы "Умный часовой" можно варьировать исходя из нужд пользователей. Базовый набор - датчики движения и видеокамера - фиксирует появление в доме или офисе непрошеных гостей. Дополнительный содержит датчики дыма, загазованности и утечки воды, а также устройства для принудительного отключения подачи ресурсов. Все внутриквартирное оборудование подключается к управляющему контроллеру, который аккумулирует информацию.

В случае нештатной ситуации владелец помещения получает на свой мобильный телефон сигнал тревоги в виде текстового или MMS-сообщения и может передать на контроллер ответную команду - например, перекрыть подачу воды, тепла или электроэнергии.

Если объединить квартирные комплекты в многоэтажке единой системой управления безопасностью, получится по-настоящему "Умный дом". Известие при ЧП получат не только собственники помещений, но и управляющая организация. "Это повышает оперативность реагирования, что имеет критическое значение в криминогенных случаях незаконного проникновения", - подчеркнули на рязанском предприятии.

В комплекте "Умного часового" (или "ИПРО-6" - радиоэлектронщики верны отраслевым традициям нейминга) шесть разъемов для подключения датчиков и дополнительное устройство, позволяющее включать в систему радиорозетки и любые другие приборы с радиоприемником. Управлять им можно через мобильное приложение. Ускорить передачу данных между элементами "часового" помогает модуль Wi-Fi. Выпускает "часовых" "Рязанский радиозавод" в партнерстве с местным "Инженерно-производственным объединением".

Если объединить квартирные комплекты единой системой управления, получится "Умный дом"

Недавно тот же завод освоил производство очков виртуальной реальности. В основе комплекса - отечественное программное обеспечение. С ним можно не только визуализировать виртуальную реальность, но и создавать дополненную и смешанную реальности.

Пока устройства востребованы для подготовки специалистов связи - первая партия ушла в Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ. Надев очки, курсанты погружаются в условное пространство, созданное с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. "Оборудование позволяет сопрягать радиосети, в которых работают военнослужащие на реальных радиостанциях, с радиосетью в учебном классе. При этом одна часть обучаемых находится в реальных условиях, а другая - в виртуальных", - пояснили в "Ростехе". Таким образом, VR-технологии позволяют военнослужащим получить базовые навыки перед началом работы с реальной техникой.

Еще одно предприятие в структуре концерна "Созвездие" - воронежское ВЦКБ "Полюс" - вывело на рынок автономный мобильный комплекс для бездрожжевого хлебопечения. Предприятие выпускает средства связи для силовых структур. "Автопекарь" же ориентирован не только на нужды военных, но и на обеспечение гражданского населения - в отдаленных регионах, малонаселенных пунктах и зонах ЧС.

Комплекс можно установить на "КАМАЗ" или "Урал", доставить в нужную точку в собранном виде по железной дороге или вертолетом. Если оборудование не удастся подключить к стационарной линии электропередачи, выручит дизель-генератор, рассчитанный на сутки автономной работы. "Автопекарь" способен произвести около тысячи буханок за 12-часовую смену.

Проект не имеет отечественных аналогов, уверены разработчики. В нем реализована инновационная методика хлебопечения без использования дрожжей и заквасок, позволяющая сократить время приготовления теста с нескольких часов до пяти - десяти минут. Брожение и расстойка не требуются. Тесто вспенивают сжатым воздухом. Таким образом можно сделать до ста заготовок в час. При этом себестоимость буханки получается в три-пять раз ниже, чем при выпечке традиционным способом. Пекарня на колесах может производить как самые простые виды хлеба, так и "премиальные" безглютеновые - из муки с низким содержанием клейковины. Это может быть необходимо диабетикам.