Представители 20 субъектов пройдут "Федеральную практику" Минпромторга

Представители сразу 20 субъектов РФ, курирующие вопросы промышленности и торговли в регионах, пройдут стажировку "Федеральная практика" в Минпромторге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Новация предстоящей стажировки, ее главная особенность - большая ориентированность на практику. Участники смогут синхронизировать полученные знания по реализации региональной промышленной политики с решением конкретных прикладных задач, получить поддержку от приглашенных экспертов-практиков, обладающих большим опытом реализации программ развития регионального промышленного потенциала регионов", - рассказал директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга Виталий Хоценко.

В министерстве уточнили, что в рамках программы представители региональных министерств промышленности получат возможность наладить личное взаимодействие с отраслевыми департаментами, предложить свои идеи и проекты для обсуждения, подробнее узнать обо всех доступных мерах поддержки для региональной промышленной политики, а также ознакомиться с основными тенденциями развития индустриальных отраслей.

Стажировка продлится с 19 по 23 октября, по ее итогам участникам предстоит защитить свой проект развития промышленности региона. После чего руководители региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы промышленности и торговли в регионах, встретятся с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, чтобы обсудить наиболее важные векторы развития экономики субъектов.