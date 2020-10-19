Премьер Баварии усомнился в германском федерализме

Премьер-министр Баварии, лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер заявил в понедельник, что Германия в своем федерализме "дошла до предела".

Зедер назвал себя убежденным федералистом, пишет газета "Вельт", но считает, что ныне бороться с пандемией коронавируса необходимо централизованно. По словам баварского политика, в Германии необходимо ввести общую поголовную обязанность носить защитные маски.

Для этого он предлагает отобрать у земельных властей полномочия по борьбе с пандемией и передать их федеральной власти, как и ответственность за выполнение антивирусных решений. Именно Берлин, судя по высказываниям баварского политика, должен определять, где и какие меры принимать, с тем чтобы преодолеть рост заболеваний. Конечно, заявления баварского премьера не осталось без критики. Ряд политиков предполагают, что своими идеями Зедер пытается снять ответственность за тяжелое положение с вирусом, в частности, в Баварии, с земельных руководителей, в том числе и с себя.

Вольфганг Кубицки, заместитель председателя бундестага от Свободной демократической партии в интервью газете "Saarbrücker Zeitung", в частности, сказал: "Маркус Зедер - фигур трагическая. На нем лежит ответственность за самые плохие показатели, связанные с коронавирусом, и теперь он выступает против других, чтобы отвлечь внимание от своего никудышного руководства".

Глава земельного правительства Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг в беседе с "Welt" не согласилась с Зедером заявив, что до сих пор Германии удавалось более или менее успешно преодолевать кризис благодаря, в том числе, именно федерализму. Ведь земельные власти гораздо лучше знают, что происходит на их территории, и они теснее общаются с местными медицинскими учреждениями.

Аналогично отреагировала на заявление Зедера и канцлер Ангела Меркель. Она заявила, что федерализм во время этого кризиса себя вполне оправдал, поскольку на местах намного виднее, как реагировать на то, что происходит на твоих глазах. Сейчас число заражений растет, но в разных регионах разные показатели. И поэтому, подчеркнула канцлер, в борьбе с коронавирусом необходимо сохранять тесное сотрудничество федеральных и земельных властей.