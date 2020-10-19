Премьер Киргизии заверил, что страна выполнит все обязательства перед РФ

Киргизия в полной мере выполнит все свои обязательства перед Россией согласно существующим соглашениям и договоренностям. Об этом заявил премьер-министр республики Садыр Жапаров.

"Никаких изменений не будет. А если что-то и будет меняться, то только по взаимной договоренности", - сказал Жапаров, чьи слова приводит "Россия-24".

По словам Жапарова, Россия была и останется "самым основным стратегическим партнером" республики. Обе страны многое связывает, и он надеется, что хорошие отношения сохранятся между ними и в будущем. Киргизия, по заверению премьера, не может отдалиться от России ни геополитически, ни экономически.

"Мы развиваем двусторонние связи, сотрудничаем в рамках ЕАЭС, ОДКБ, и другого пути нет", - заявил Жапаров.

Ранее в этом заверил российскую сторону и новый министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев.