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Текст:   Марина Трубилина 
19:21 19.10.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)

Держится из последних льгот

Продление ипотеки под 6,5 процента годовых изменит структуру спроса на жилье

Минфин внес в правительство проект постановления о продлении ипотеки на новостройки под 6,5 процента до 1 июля 2021 года. Это позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб., в том числе 90 тыс. кредитов на 270 млрд руб. уже в ноябре - декабре 2020-го.
Планировать покупку жилья можно будет в более спокойном режиме. Фото: Сергей Михеев Планировать покупку жилья можно будет в более спокойном режиме. Фото: Сергей Михеев
Планировать покупку жилья можно будет в более спокойном режиме. Фото: Сергей Михеев

Льготная ипотека была запущена в апреле для поддержки строительной и смежных ей отраслей. В строительстве сейчас, как сказал недавно в интервью "РГ" глава минстроя Владимир Якушев, работает порядка 5,2 миллиона человек. За 2019 год отрасль заплатила 1,25 трлн рублей налогов и взносов во внебюджетные фонды.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Ипотека снова поставила рекорд

Откладывание финала льготной программы несколько снизит ажиотажный спрос на ипотеку, и он уже снижается, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. После запуска программы был еще и отложенный спрос, который сформировался за время карантина. В массовом сегменте на первичном рынке Москвы доля ипотечных сделок в мае составляла 78 процентов, а к осени снизилась до 65-67 процентов, но это по-прежнему на 5-10 процентов больше, чем в начале года.

Речь идет не столько о снижении спроса после продления программы, сколько о его более равномерном распределении по времени, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Большая часть платежеспособного спроса на рынке удовлетворена, что на фоне стабилизации или повышения ключевой ставки, а с ней и ставки по депозитам, а также стагнации или падения доходов россиян, вероятно, приведет к замедлению спроса на ипотеку, говорит директор по развитию платформы "Цифровая ипотека" Дмитрий Охрименко. "Выдавать ипотечные кредиты заемщикам низкого качества дорого для банков, поэтому в ближайшие полгода рынок должен вернуться к более спокойным темпам, характерным для конца 2019 - начала 2020 года", - считает он.

Удерживать интерес к ипотеке, помимо ставших привычными низких ставок, будут нехватка ликвидных квартир и опасение роста цен на них

Удерживать интерес к ипотеке, помимо ставших уже привычными низких ставок, будут еще и нехватка ликвидных квартир и опасение роста цен на недвижимость, считает коммерческий директор компании DARS Development Дмитрий Софронов. За прошедший год "квадрат" в новостройках подорожал примерно на 20 процентов, что очень много. Но продление программы позволит застройщикам, в арсенале которых есть новые площадки, анонсировать выход на рынок этих проектов, поскольку теперь у них появилась уверенность, что дополнительные объемы будут покупать, отмечает управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Это сдержит рост цен.

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