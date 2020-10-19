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Рубрика: Экономика

Спасти от свалки

Компания экономит тонны продуктов питания, решая национальную задачу по сокращению отходов
Текст: Чжоу Вэньтин
Российская газета - Спецвыпуск № 236(8290)
Почти 26 тонн продуктов питания, которые могли попасть на свалки за последние три года в Гуанчжоу, провинция Гуандун, были использованы для того, чтобы накормить более 10 тысяч человек. И все благодаря местному продовольственному банку.
Рабочие ждут раздачи бесплатных овощей в продовольственном банке в Шанхае. Фото: Инь Лицинь / China news service Рабочие ждут раздачи бесплатных овощей в продовольственном банке в Шанхае. Фото: Инь Лицинь / China news service
Рабочие ждут раздачи бесплатных овощей в продовольственном банке в Шанхае. Фото: Инь Лицинь / China news service

В 2017 году Чэнь Цзяхуа и Чжан Ин, которым чуть за 20, основали продовольственный банк, чтобы собирать продукты, которые не были использованы, но при этом не испорчены, либо срок годности которых почти истек. Продовольственный банк PDT Food Depot, где PDT означает pomme de terre (по-французски - картофель), начал дистрибуцию в общинах Гуанчжоу. Затем он расширил дистрибуцию до большей части города с помощью Шанхайского экологического центра охраны окружающей среды и коммуникации Oasis, который в 2014 году создал первый в стране продовольственный банк.

Фото: Предоставлено CHINA DAILY
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Программа также присоединилась к сети продуктовых банков Oasis. Партнеры в сети обмениваются информацией о получении продуктов питания, срок годности которых близок к окончанию, чтобы их можно было перераспределить среди ближайших потребителей. Это могут быть продукты из супермаркетов, от производителей или просто излишки еды в ресторанах.

"Из сотрудничества с Shanghai Oasis мы также узнали о практике и правовой базе для работы продовольственного банка в стране", - говорит Чэнь, которая привлекла в качестве "доноров" 12 предприятий пищевой промышленности, в том числе такие крупные компании, как Kellogg"s и Kraft Heinz Co. PDT Food Depot также открыл 19 центров занятости и социальной работы, которые предлагают такие услуги, как уход за бездомными и социальное обеспечение для умственно отсталых детей, которые голодают.

"Наша цель - разработать сеть перераспределения пищевых продуктов, охватывающую Южный Китай, и при этом формировать будущее без пищевых отходов совместными усилиями пищевых компаний и потребителей. Особенно с учетом того, что страна недавно начала общенациональную кампанию по сокращению пищевых отходов", - заявила Чэнь.

Она узнала о продовольственных банках, когда изучала экологию в университете Макгилла в Монреале, Канада. Там Чэнь и другие студенты, которые помогли создать продовольственный банк в Гуанчжоу, со своим проектом PDT Food Depot заняли второе место в университетском конкурсе на Кубок Макгилла Добсона в 2019 году за лучшую идею стартапа, о чем сообщил июльский выпуск информационного вестника Макгилла.

Как и в Гуанчжоу, по всей стране появились продовольственные банки, которые перераспределяют основные продукты питания

В этом году программа направлена на сокращение количества продуктов питания, выбрасываемых в Гуанчжоу, на 100 тонн - за счет обмена и пожертвований, уточняет она.

Как и в Гуанчжоу, по всей стране появились продовольственные банки, которые перераспределяют основные продукты питания, растительное масло и сухое молоко среди бедных семей. "Цель подобных проектов состоит не только в том, чтобы спасти еду, которая в противном случае была бы выброшена, но и в защите окружающей среды и помощи людям и семьям с низким доходом, - говорит основатель неправительственной организации Shanghai Oasis Ли Бин. - Мы хотим помочь бедным семьям сократить свои расходы на питание и вместо этого использовать деньги на цели здравоохранения и образования, помогая в то же время компаниям минимизировать пищевые отходы".

Фото: REUTERS
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Сеть продуктовых банков Oasis была расширена как минимум на 11 провинциальных районов, включая Пекин, провинции Сычуань и Ляонин, Синьцзян-Уйгурский автономный район. Некоторые из этих банков контролировались самой Oasis, но по крайней мере пять местных продовольственных банков извлекли уроки из модели Oasis и присоединились к его сети. Компания Oasis сообщила, что к концу 2019 года было утилизировано 580 тонн продуктов питания на сумму более 31 миллиона юаней (4,5 миллиона долларов), произведенных 202 пищевыми предприятиями. Продовольствие было роздано 760 тысячам человек почти в 250 некоммерческих организациях, общинах и школах. "Что нас особенно порадовало, так это растущее осознание необходимости сокращения пищевых отходов среди компаний, учреждений, рядовых и городских властей, которые обратились к нам, чтобы сотрудничать с нашей сетью", - говорит Ли Бин.

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