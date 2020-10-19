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Рубрика: Культура

Деревня строит новые дома

Бережное отношение к старинной архитектуре не мешает обновлению
Текст: Палден Ньима (Дацюн)
Российская газета - Спецвыпуск № 236(8290)
70-летний Сонам Церинг доволен своим новым домом, оборудованным по последнему слову техники, в который он переехал в конце 2019 года. Проект защиты традиционных поселений был реализован в деревне Цого уезда Конгпо'гьяда Тибетского автономного района, где проживает Сонам Церинг. Он посвящен сохранению культурного наследия и повышению уровня жизни местного населения.
Деревня Цого, окруженная покрытыми снегом горами и лесами, считается хорошо сохранившейся традиционной тибетской деревней и привлекательным туристическим направлением. Фото: Палден Ньима / China Daily Деревня Цого, окруженная покрытыми снегом горами и лесами, считается хорошо сохранившейся традиционной тибетской деревней и привлекательным туристическим направлением. Фото: Палден Ньима / China Daily
Деревня Цого, окруженная покрытыми снегом горами и лесами, считается хорошо сохранившейся традиционной тибетской деревней и привлекательным туристическим направлением. Фото: Палден Ньима / China Daily

Деревня Цого, окруженная заснеженными горами и лесами, находится в 10 километрах от озера Баксум Цо - одного из самых известных туристических объектов района. Цого считается хорошо сохранившейся традиционной тибетской деревней.

Фото: Палден Ньима / China Daily
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Для обеспечения безопасности правительство уезда Конгпо'гьяда, находящегося под управлением города Ньинчи, инвестировало более 93 миллионов юаней (13 миллионов долларов) в строительство поселения неподалеку. Сонам Церинг переехал в новый дом вместе с другими 106 семьями.

Деревня на высоте 3500 метров над уровнем моря, с живописным природным ландшафтом и уникальными тибетскими культурными ресурсами, была признана правительством Тибетского автономного района историческим и культурным наследием в 2013 году. В 2015 году министерство жилья, городского и сельского строительства КНР признало это место традиционной китайской деревней.

Благодаря проекту переселения все 63 традиционных дома с историей, насчитывающей от 200 до 600 лет, теперь находятся под официальной защитой.

Цого переводится с тибетского языка как "голова озера". Воздух в этой деревне настолько чистый, что заснеженные горы отчетливо видны за много миль.

Цого переводится с тибетского языка как "голова озера". Воздух в этой деревне настолько чистый, что заснеженные горы отчетливо видны за много миль

Секретарь парткома поселка Цого Тензин Дондруб сказал, что проект переселения направлен на сохранение деревни и улучшение жилищных условий. Местное правительство будет поощрять сельских жителей заниматься туризмом как способом получения дохода. По его словам, переселение жителей на новое место лучше защитит деревню, в которой сохранилось много древних тибетских архитектурных элементов, и привлечет больше туристов, поскольку в новых домах сельских жителей теперь есть водопровод, отопление и канализация.

Тензин Дондруб рассказал, что старые дома были построены сотни лет назад, и большинство из них были чувствительны к внешним воздействиям - сильным ветрам и дождям. А это представляет собой потенциальную угрозу жизни и собственности людей. По его словам, переезд из традиционных домов снизил риск повреждения древних построек активной деятельностью человека.

Жители деревни Цого развлекают туристов песнями и танцами. Фото: Палден Ньима / China Daily

В качестве эффективной меры по сохранению памятников в начале 2019 года в деревне была создана группа по охране культурных реликвий. Местный чиновник Норбу Церинг доволен планом переселения и мерами по защите традиционных домов.

"Раньше мы держали скот на первом этаже дома, и он не был таким чистым, как в новом поселке. Теперь мы не пускаем скот в дома сельчан, - говорит Норбу Церинг. - Старые дома отражают традиционную архитектуру тибетских селений в районе Ньинчи. Большое значение здесь приобретают историко-культурные исследования", - считает он. Норбу Церинг работает над созданием туристической компании и планирует привлечь больше туристов в деревню.

Фото: Дацюн / China Daily
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Сейчас в Тибете сохранилось более 30 традиционных деревень. Каждая из них, обогащенная традиционными элементами архитектуры, отражает особый исторический и культурный фон.

"В будущем мы позаботимся о том, чтобы традиционная деревенская архитектура получила надлежащую защиту, и сможем гордиться нашим культурным наследием, когда сюда начнут приезжать туристы, - говорит Норбу Церинг. - Благодаря традиционной деревне, народным песням и танцам туристы смогут насладиться как райскими пейзажами, так и местной культурой".

Культура Арт Архитектура В мире Восточная Азия Китай

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