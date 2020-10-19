70-летний Сонам Церинг доволен своим новым домом, оборудованным по последнему слову техники, в который он переехал в конце 2019 года. Проект защиты традиционных поселений был реализован в деревне Цого уезда Конгпо'гьяда Тибетского автономного района, где проживает Сонам Церинг. Он посвящен сохранению культурного наследия и повышению уровня жизни местного населения.

Деревня Цого, окруженная заснеженными горами и лесами, находится в 10 километрах от озера Баксум Цо - одного из самых известных туристических объектов района. Цого считается хорошо сохранившейся традиционной тибетской деревней.

Для обеспечения безопасности правительство уезда Конгпо'гьяда, находящегося под управлением города Ньинчи, инвестировало более 93 миллионов юаней (13 миллионов долларов) в строительство поселения неподалеку. Сонам Церинг переехал в новый дом вместе с другими 106 семьями.

Деревня на высоте 3500 метров над уровнем моря, с живописным природным ландшафтом и уникальными тибетскими культурными ресурсами, была признана правительством Тибетского автономного района историческим и культурным наследием в 2013 году. В 2015 году министерство жилья, городского и сельского строительства КНР признало это место традиционной китайской деревней.

Благодаря проекту переселения все 63 традиционных дома с историей, насчитывающей от 200 до 600 лет, теперь находятся под официальной защитой.

Цого переводится с тибетского языка как "голова озера". Воздух в этой деревне настолько чистый, что заснеженные горы отчетливо видны за много миль.

Цого переводится с тибетского языка как "голова озера". Воздух в этой деревне настолько чистый, что заснеженные горы отчетливо видны за много миль

Секретарь парткома поселка Цого Тензин Дондруб сказал, что проект переселения направлен на сохранение деревни и улучшение жилищных условий. Местное правительство будет поощрять сельских жителей заниматься туризмом как способом получения дохода. По его словам, переселение жителей на новое место лучше защитит деревню, в которой сохранилось много древних тибетских архитектурных элементов, и привлечет больше туристов, поскольку в новых домах сельских жителей теперь есть водопровод, отопление и канализация.

Тензин Дондруб рассказал, что старые дома были построены сотни лет назад, и большинство из них были чувствительны к внешним воздействиям - сильным ветрам и дождям. А это представляет собой потенциальную угрозу жизни и собственности людей. По его словам, переезд из традиционных домов снизил риск повреждения древних построек активной деятельностью человека.

Жители деревни Цого развлекают туристов песнями и танцами. Фото: Палден Ньима / China Daily

В качестве эффективной меры по сохранению памятников в начале 2019 года в деревне была создана группа по охране культурных реликвий. Местный чиновник Норбу Церинг доволен планом переселения и мерами по защите традиционных домов.

"Раньше мы держали скот на первом этаже дома, и он не был таким чистым, как в новом поселке. Теперь мы не пускаем скот в дома сельчан, - говорит Норбу Церинг. - Старые дома отражают традиционную архитектуру тибетских селений в районе Ньинчи. Большое значение здесь приобретают историко-культурные исследования", - считает он. Норбу Церинг работает над созданием туристической компании и планирует привлечь больше туристов в деревню.

Сейчас в Тибете сохранилось более 30 традиционных деревень. Каждая из них, обогащенная традиционными элементами архитектуры, отражает особый исторический и культурный фон.

"В будущем мы позаботимся о том, чтобы традиционная деревенская архитектура получила надлежащую защиту, и сможем гордиться нашим культурным наследием, когда сюда начнут приезжать туристы, - говорит Норбу Церинг. - Благодаря традиционной деревне, народным песням и танцам туристы смогут насладиться как райскими пейзажами, так и местной культурой".