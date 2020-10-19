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Рубрика: Культура

От отца к сыну

Традиционное местное производство позволяет снизить уровень бедности
Текст: Палден Ньима (Дацюн)
Российская газета - Спецвыпуск № 236(8290)
По мере приближения к деревне в долине реки Ялуцангпо воздух наполняется ароматным дымом. Деревня Тхонба, расположенная близ поселка Ньемо одноименного уезда, известна своим производством традиционных тибетских благовоний. Большинство семей здесь изготовляют и продают их. В деревне действуют две торговых компании и один кооператив.
Компания предоставляет работу малообеспеченным семьям деревни, которые трудятся у себя дома. Фото: Палден Ньима / China Daily Компания предоставляет работу малообеспеченным семьям деревни, которые трудятся у себя дома. Фото: Палден Ньима / China Daily
Компания предоставляет работу малообеспеченным семьям деревни, которые трудятся у себя дома. Фото: Палден Ньима / China Daily

Здесь живет около 1100 человек, деревня расположена у ручья Тхончу - притока реки Ялуцангпо. Местные жители построили посреди ручья мельницы, чтобы измельчать древесину можжевельника - основного ингредиента благовоний.

Фото: Дацюн / China Daily
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72-летний житель деревни Сонам Норбу рассказывает, что занимается изготовлением благовоний всю жизнь. Когда ему было десять, он научился этому от отца. "Мой отец был выдающимся мастером, и его уважали все жители деревни. Я выучился этому ремеслу по нашей семейной традиции", - говорит он.

Сонам Норбу тоже научил всю свою семью делать благовония. "Мой сын работает в этом бизнесе уже около 20 лет, а невестка - 13 лет. Они передадут свои умения следующему поколению. Я очень ими горжусь", - говорит он.

20-летний житель деревни Чамба Тринли также торгует благовониями. "Я делаю их дома и продаю сельскому кооперативу, - говорит он. - В наш кооператив входят 35 семей, и это помогло расширить наш рынок".

"У кооператива закупают продукцию компании из Лхасы и других регионов", - продолжает Чамба Тринли. Пятеро членов его семьи, включая отца, тоже занимаются благовониями.

Этот бизнес для здешних жителей - основной источник дохода вот уже более 1300 лет

По словам деревенского чиновника Тасанга, этот бизнес для здешних жителей - основной источник дохода вот уже более 1300 лет. Несколько успешных местных предпринимателей вовлекают деревню в расширение производства. Гьяцо - владелец одной из двух компаний в деревне. Он занимается благовониями более 35 лет, работал в правительстве уезда руководителем программы подготовки кадров для их производства в 1994-1998 годах.

Рабочие делают благовония на тибетской фабрике благовоний. Фото: Цеванг, Тан Бинь / для China Daily

Искусству изготовления благовоний, которое, по его словам, включает примерно 30 этапов, Гьяцо научился еще в детстве от отца. Теперь он - выдающийся мастер, так как умеет находить новые ингредиенты для благовоний.

Фото: Институт восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге
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"В отличие от большинства сельских жителей, которые производят один-два вида благовоний по традиционной технологии, я нашел шесть новых трав, которые также можно в них использовать. Всего моя компания производит шесть видов благовоний", - рассказывает Гьяцо.

В 2008 году он основал компанию, которая предоставила работу малообеспеченным семьям деревни. "Сейчас в моей компании работает 28 человек из деревни, причем шестеро - из бедных семей. Я создал компанию не только для себя, но и для всех жителей деревни", - отмечает Гьяцо.

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