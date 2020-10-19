Противники премьера Таиланда продолжают выходить на улицы

В Королевстве Таиланд пятый день проходят многотысячные протесты, чьи участники требуют отставки действующего премьер-министра Праюна Чан-Очи, демократизации конституции страны и других реформ. Как передает агентство Associated Press, демонстранты вышли на улицы в десятке таиландских провинций, в одном только Бангкоке число протестующих превысило десять тысяч человек. По данным местного издания Bangkok Post, на сегодняшний момент полиция задержала уже более 20 человек.

Все началось еще в феврале, когда решением Конституционного суда страны была распущена оппозиционная кабинету Чан-Очи "Партия будущего". Тогда протестам помешала пандемия и коронавирусные ограничения, однако в июле все возобновилось и с тех пор продолжает нарастать. В минувшую среду протестующие попытались преградить дорогу кортежу, сопровождавшему королеву Таиланда. При виде автомобиля Ее Величества демонстранты начали еще громче скандировать свои лозунги и поднимать вверх руку с оскорбительными жестами. Полиция вовремя оттеснила манифестантов, однако уголовный суд впоследствии все же выдал ордер на арест двух участников протеста, им грозит крупный срок.

15 октября премьер ввел в Бангкоке чрезвычайное положение, в рамках которого жителям города запрещалось собираться в группы более пяти человек. Но протестующие продолжили выходить на улицы, несмотря на все запреты. В пятницу правоохранительные органы применили для их разгона водометы, однако это нисколько не охладило пыл демонстрантов - как и аресты их лидеров. Организаторы протестов перешли на так называемый "безлидерный" режим, в котором группами демонстрантов руководит любой желающий.

Однако, как пишет издание Bangkok Post, к воскресенью градус накала стал слегка спадать. Официальный представитель правительства Ануча Бурапачаисри заявила, что "власти желают выслушать жалобу каждого на его проблемы", а премьер-министр призывает проводить демонстрации в соответствии с законом и признает право манифестантов на протест. В целом в воскресенье помимо столицы протесты прошли мирно в примерно 20 разных точках.