Путин указал следить за четкой работой верфей

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, рыбная отрасль в целом работает ритмично, оценил президент на встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым. Владимир Путин призвал вовремя реагировать на задержки со строительством судов.

Заявлено строительство 107 судов: в рамках инвестиционных квот будет 56 судов, в рамках аукциона по крабам - еще 35, остальные будут в рамках меры поддержки, осуществляемой Минпромторгом - компенсация 30 процентов затрат, сообщил докладчик. Также будет 25 береговых заводов. Сейчас готово 11. "Из 107 судов четыре уже переданы заказчику, 11 спущены на воду", - уточнил Шестаков.

"К сожалению, есть определенные проблемы, связанные со сроками строительства, но мы с Минпромторгом это активно сейчас отрабатываем, и новые сроки в принципе будут уже выдерживаться непосредственно верфями", - заверил глава Росрыболовства.

Президент уточнил, какие заводы задерживают. И оказалось, что все, причем на срок от полугода до двух лет. "Сейчас мы новые графики составили вместе с Минпромторгом и рыбаками, и верфи обещают, что будут эти графики уже выдерживать", - повторил Шестаков.

"Нужно за этим следить внимательно и реагировать своевременно", - подчеркнул Путин. У предприятий заказов сейчас достаточно и надо соответствующим образом выстроить графики, заметил он. "Мы с Минпромторгом сейчас активно этим занимаемся", - заверил собеседник.

По словам Шестакова, механизм показал достаточную эффективность: по этим судам можно будет обновить мощности на северном бассейне на 65 процентов, а на дальневосточном - на четверть. "И есть предложение эту программу продолжить с учетом возможностей верфей и с 2022 года выделить еще дополнительный объем инвестиционных квот непосредственно для дальневосточного бассейна", - сообщил он.