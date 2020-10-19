С середины марта Гэ Синьи работала удаленно в своей квартире в Нью-Йорке из-за COVID-19. И только недавно после снятия ограничений начала задумываться о том, чтобы начать время от времени ходить в офис.

Гэ Синьи общалась с местными жителями во время учебной поездки в Уганду. Фото: Предоставлено CHINA DAILY

Гэ 27 лет, она родом из города Ухань, провинция Хубэй, четыре года проработала в штаб-квартире Детского фонда ООН, где отвечала за планирование, мониторинг и оценку коммуникации по организационным вопросам и информационно-просветительской деятельности.

"У нас в ЮНИСЕФ есть много краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных стратегических планов, и моя работа - следить за тем, чтобы эти планы выполнялись", - говорит Гэ. Это ее третья должность в офисе ЮНИСЕФ.

Во время пандемии Гэ сосредоточила внимание на глобальном коммуникационном плане организации по COVID-19. Дважды в неделю она предоставляет обновленную информацию о работе и кампаниях, связанных с этим заболеванием. В мае она взяла на себя задачу разработать способы более эффективного осуществления программ ЮНИСЕФ посредством информационно-просветительской деятельности и коммуникаций во время пандемии.

"Распространяя информацию, мы хотим продвигать изменения в поведении людей и позволить программам помочь местным жителям", - говорит она.

Прежде чем приступить к своей нынешней роли, Гэ работала в управлении чрезвычайных программ ЮНИСЕФ. В ее обязанности входило наблюдение за гуманитарной помощью в чрезвычайных ситуациях, вызванных войнами, стихийными бедствиями, проблемами общественного здравоохранения и политическими конфликтами, а также предоставление рекомендаций офисам государств-членов.

Работа в системе ООН - это особенный процесс обучения, потому что вы встречаете людей из разных стран с разным опытом

Желание Гэ работать в ООН, вероятно, появилось много лет назад, когда в ее средней школе проводилось мероприятие Организации Объединенных Наций.

"Я не была знакома с ООН, но обрела там много друзей, и мне очень понравился весь процесс работы. Мне даже вручили награду", - вспоминает она.

На первом году обучения в университете Гэ поехала в Чешскую Республику на стажировку, спонсируемую фондом Европейского союза. Она также приняла участие в конференции ООН по изменению климата в 2012 году в Дохе, Катар.

"Я поняла, что хочу заниматься чем-то, связанным с общественными делами, и работать в системе ООН, поэтому подала заявку на получение степени магистра социальной политики в Соединенных Штатах", - продолжает Гэ. После окончания Пенсильванского университета она проработала почти два года в качестве стажера, а затем консультанта в департаменте по экономическим и социальным вопросам в штаб-квартире ООН. В 2016 году после нескольких собеседований и экзаменов девушка стала официальным сотрудником ЮНИСЕФ.

Цай Инань (в центре) вместе с другими стажерами работала в штаб-квартире ООН. Фото: Предоставлено China Daily

"Работа в системе ООН - это особенный процесс обучения, потому что вы встречаете людей из разных стран с разным опытом", - отмечает она.

Гэ также пришлось столкнуться с проблемами и ситуациями, с которыми она не была знакома, но которые распространены в некоторых странах. Это дало ей более полное представление о мире.

"Работа здесь позволяет вам сохранять непредвзятость. Это процесс постоянного расширения вашего мышления. Работа в штаб-квартире (ЮНИСЕФ) очень важна, но я также хочу участвовать в реализации политики, которую мы разрабатываем. Я хочу делать конкретные вещи, которые могут помочь мне лучше понять смысл и важность моей работы", - говорит она.

Другой сотрудник ООН Го Лэй в августе наконец прибыла в Шанхай после того, как покинула Найроби и прилетела транзитом через Дубай, а затем через Шри-Ланку.

"Наш офис в Найроби был закрыт из-за пандемии, поэтому я решила вернуться в Китай, - рассказывает она. - Возможно, в этом году не все смогут вернуться в офис".

Го 29 лет, она работает руководителем проекта по инновационным инициативам в Программе ООН по населенным пунктам, штаб-квартира которой находится в столице Кении. Департамент Го занимается изучением инноваций для содействия лучшему развитию городов.

"Мы ищем передовые технологии, которые смогут помочь нам более эффективно решать городские проблемы, - поясняет она. - А также сосредоточены на некоторых нетехнологических способах инноваций - таких, как политические и институциональные инновации".

В 2016 и 2017 годах Го работала в офисе Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры в Бейруте, занимаясь вопросами, связанными с образованием и трудоустройством беженцев.

"В Ливане мы в основном сосредотачиваемся на вопросах, связанных с беженцами, потому что в стране проживает много сирийских и палестинских беженцев. Но когда я была в Африке, приоритетом было развитие".

Работа в ООН дала Го возможность много путешествовать, и она называет себя гражданином мира.

Цай Инань после трехмесячной стажировки в департаменте общественной информации штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в 2016 году решила вернуться в свой родной город Пекин. Сейчас 29-летняя Цай работает в НПО, занимающейся проблемами изменения климата, но опыт работы в ООН, по ее словам, "более или менее" повлиял на ее выбор карьеры.

"Стажировка дала мне лучшее понимание многонациональных организаций и их работы, позволив мне окунуться в многонациональную рабочую среду", - отмечает Цай, добавив, что теперь она часто встречается с иностранными коллегами и хорошо адаптировалась к международному стилю работы.

Цай начала стажировку в ООН в 2016 году, получив степень магистра в области коммуникаций, культуры и технологий в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

"Если вы не являетесь частью системы ООН, вы можете думать, что ее вопросы очень далеки от вас и вас это не касается, - говорит она. - Однако если вы находитесь внутри, у вас будет больше сочувствия и более глубокое понимание того, что происходит в мире". По ее словам, работа в ООН может помочь людям принять и больше уважать диверсифицированный мир. И это может быть одной из причин, по которой организация привлекает все больше молодых китайцев.