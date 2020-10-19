Расходы на занятия спортом могут попасть в налоговый вычет по НДФЛ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о налоговом вычете по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщает сайт кабмина.

Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ, такие поправки в Налоговый кодекс подготовил Минфин по поручению президента России.

"Оздоровительный" налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей. Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует минспорт.

После доработки законопроект будет внесен в Государственную думу.

В случае принятия такого закона вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью.

Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан.