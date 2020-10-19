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Рубрика: Общество

Установлен ускоряющий развитие склероза фактор

Текст: Тимур Алимов

Биологи из Каролинского института в Швеции установили механизм, в результате действия которого у людей, страдающих рассеянным склерозом (РС), ухудшается состояние в течение 10-20 лет с момента постановки диагноза. Результаты исследования опубликованы в издании Science Immunology.

Фото: iStock
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Ученые наблюдали за развитием РС в организме мышей. Выяснилось, что приобретение и динамика заболевания зависят от активности гена Atg7. Он связан с аутофагией - процессом, при котором клетки разрушают и перерабатывают собственные белки, а также другие структурные компоненты. Низкий уровень активности Atg7 вызывал у животных хронические воспаления, что усугубляло склероз.

- Исследование показало, что выздоровление от симптомов РС у мышей зависит от способности собственных иммунных клеток центральной нервной системы (ЦНС) - микроглии - расщеплять остатки поврежденных клеток, таких как миелин. После удаления Atg7 в микроглии остановился процесс очистки остатков ткани, образованных воспалением. Эти остатки со временем накапливаются, что ведет к прогрессированию заболевания, - рассказала доцент Центра молекулярной медицины института Майя Ягодич.

Активность Atg7, по словам авторов работы, можно нормализовать с помощью трегалозы - сахара, содержащегося в грибах и водорослях.

- Данное вещество восстанавливает функциональный распад остатков миелина, останавливает прогрессирование и приводит к выздоровлению. Как минимум у половины грызунов спустя несколько недель после начала приема трегалозы исчезли симптомы рассеянного склероза. Усовершенствуя процесс, мы с большой долей вероятности сможем лечить и предотвращать возрастные аспекты нейровоспалительных состояний, - заявил один из авторов исследования Расмус Берглунд.

Рассеянный склероз - хроническое воспалительное заболевание ЦНС и одна из основных причин неврологических функциональных нарушений. Недуг обычно диагностируется в возрасте от 20 до 30 лет и является пожизненным. В большинстве случаев РС протекает приступообразно, однако постепенная потеря функций со временем неизбежна. На данный момент ученые смогли лишь разработать терапию, снижающую частоту приступов, однако лекарства для полного выздоровления не существует.

Общество Наука Общество Здоровье

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