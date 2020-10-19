Установлен ускоряющий развитие склероза фактор

Биологи из Каролинского института в Швеции установили механизм, в результате действия которого у людей, страдающих рассеянным склерозом (РС), ухудшается состояние в течение 10-20 лет с момента постановки диагноза. Результаты исследования опубликованы в издании Science Immunology.

Ученые наблюдали за развитием РС в организме мышей. Выяснилось, что приобретение и динамика заболевания зависят от активности гена Atg7. Он связан с аутофагией - процессом, при котором клетки разрушают и перерабатывают собственные белки, а также другие структурные компоненты. Низкий уровень активности Atg7 вызывал у животных хронические воспаления, что усугубляло склероз.

- Исследование показало, что выздоровление от симптомов РС у мышей зависит от способности собственных иммунных клеток центральной нервной системы (ЦНС) - микроглии - расщеплять остатки поврежденных клеток, таких как миелин. После удаления Atg7 в микроглии остановился процесс очистки остатков ткани, образованных воспалением. Эти остатки со временем накапливаются, что ведет к прогрессированию заболевания, - рассказала доцент Центра молекулярной медицины института Майя Ягодич.

Активность Atg7, по словам авторов работы, можно нормализовать с помощью трегалозы - сахара, содержащегося в грибах и водорослях.

- Данное вещество восстанавливает функциональный распад остатков миелина, останавливает прогрессирование и приводит к выздоровлению. Как минимум у половины грызунов спустя несколько недель после начала приема трегалозы исчезли симптомы рассеянного склероза. Усовершенствуя процесс, мы с большой долей вероятности сможем лечить и предотвращать возрастные аспекты нейровоспалительных состояний, - заявил один из авторов исследования Расмус Берглунд.

Рассеянный склероз - хроническое воспалительное заболевание ЦНС и одна из основных причин неврологических функциональных нарушений. Недуг обычно диагностируется в возрасте от 20 до 30 лет и является пожизненным. В большинстве случаев РС протекает приступообразно, однако постепенная потеря функций со временем неизбежна. На данный момент ученые смогли лишь разработать терапию, снижающую частоту приступов, однако лекарства для полного выздоровления не существует.