Бирюков: В ТиНАО энергетики реконструируют две высоковольтные подстанции

Реконструкция двух высоковольтных подстанций в ТиНАО позволит повысить их надежность и избежать возможных нештатных ситуаций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Петр Бирюков.

Так, завершающаяся реконструкция "Летово" в поселении Сосенское позволила почти в два раза повысить надежность подстанции, которая обеспечивает электроэнергией более 62 тыс. жителей Новомосковского административного округа, социально значимые и инфраструктурные объекты поселений Сосенское и Десеновское. В настоящее время в ТиНАО ведется реконструкция еще одной высоковольтной подстанции "Десна". Она была введена в работу в 1975 году, поэтому ее основное и вспомогательное электрооборудование устарело.

"Во время реконструкции энергетики применяют цифровые технологии и устанавливают современное оборудование, которое позволит осуществлять дистанционное наблюдение за объектом и удаленно управлять подстанцией", - подчеркивает Петр Бирюков. По завершении этой работы на подстанции "Десна" будет повышена надежность электроснабжения более 70 тыс. потребителей, социальных и инфраструктурных объектов поселения Воскресенское и Троицка.

Завершить модернизацию подстанции планируется до конца года.