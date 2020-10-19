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Глава Липецкой области призвал врачей к работе в госпиталях

Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел совещание, где обсуждалась нехватка кадров в инфекционных госпиталях. Он призвал медиков помочь коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией и на время перейти на работу из поликлиник в специализированные госпитали.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Увеличилось число вызовов скорой помощи, поликлиники тоже работают на пределе, - отметил Игорь Артамонов и обратился к медикам: - Ситуация с коронавирусом осложняется сезонными заболеваниями. И нам нужна ваша помощь в двух липецких инфекционных госпиталях.

Фото: Администрация Липецкой области
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После совещания два врача первой поликлиники областного центра приняли решение перейти на работу в госпитали. Кроме того, за минувшие выходные штат медиков инфекционных госпиталей пополнился на 22 врача. Также на совещании обсуждались жалобы жителей на работу поликлиник, в основном, длительное ожидание в очереди, сложность вызова врача на дом. Решить проблему намерены быстро: до конца месяца вызовы врачей на дом будут переведены в Единую диспетчерскую службу. Очереди в поликлиниках, как подчеркнул Игорь Артамонов, должны постоянно контролироваться главными врачами: если людей много, искать выход из ситуации.

- Проблему больших очередей главный врач поликлиники должен решать лично. Спускаться каждый час, чтобы увидеть, что происходит, и находить решение, - отметил Игорь Артамонов.

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