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19.10.2020 12:16
Рубрика: Происшествия

Из московской квартиры украли антиквариат на миллион рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Кража произошла из квартиры на втором этаже в доме, расположенном в в Большом Николопесковском переулке.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в полицию с заявлением обратился 38-летний житель Подмосковья. Мужчина сообщил, что неизвестные лица взломали окно квартиры его знакомой. Один из злоумышленников забрался по строительным лесам, установленным по периметру дома, на второй этаж и с помощью металлического предмета вскрыл окно и проник в квартиру. После чего сложил антикварные изделия в чемоданы и похитил их. Второй злоумышленник в это время следил за окружающей обстановкой, чтобы предупредить соучастника. Затем воры скрылись.

Фото: Gettyimages
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Хозяйка квартиры в настоящее время находится в отъезде. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УВД по ЦАО и ОМВД России по району Арбат, при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали двоих мужчин. Одного - на Кронштадском бульваре, 44-летнего жителя столицы. Через несколько дней оперативники взяли соучастника кражи - 46-летнего москвича.

При задержании похищенное было изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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