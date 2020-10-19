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Рубрика: Экономика

И днем, и ночью

Как будут работать бары, театры и школы Москвы и Подмосковья с понедельника
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8289)
С сегодняшнего дня московские старшеклассники переходят на удаленку, в столичных ночных клубах вводятся QR-коды, а билеты в театры и музеи переводятся только в электронный вид.

Система "чекинов" в ночных клубах и барах Москвы заработает уже с 12.00, уточнили в городском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Уже более 200 баров с помощью личного кабинета юрлица на mos.ru получили QR-коды - специальные метки, которые разместят на входе в заведения. Сотрудники и гости обязаны будут "чекиниться", наведя смартфон на этот код или отправив СМС на 7377 с текстом "ВХОД*(номер заведения). Это была инициатива самих владельцев баров: они видели такую технологию у зарубежных коллег. С одной стороны, выглядит непривычно, с другой - шанс не допускать закрытия баров и пабов. В том же Подмосковье любые вечеринки после полуночи - под запретом. А в Лондоне ночная жизнь вообще замерла - все кафе закрываются после 22.00. В Бельгии объявили полный запрет общепита на месяц.

На удаленный режим работы перешли около миллиона москвичей

С 19 октября переводится исключительно в электронный вид и продажа билетов во все театры и музеи, подведомственные департаменту культуры Москвы. Купить их можно через сайты учреждений или на новом сервисе в mos.ru. В театрах обязательны социальная дистанция, маски и перчатки, как и во всех общественных местах.

Ужесточения контроля за масочным режимом стоит ожидать с понедельника и в общественном транспорте. В пресс-службе дептранса напомнили: ни в метро, ни в автобусы, ни в трамваи не пустят пассажиров без масок и перчаток.

Завершаются сегодня и внеплановые двухнедельные каникулы. Ученики 1-5-х классов возвращаются в школы, а старшеклассники временно переведены на дистанционное обучение. Все будет организовано лучше, чем весной. Видеоуроки будут идти прямо в системе "Московская электронная школа". Нажал одну кнопку в электронном дневнике - попал на нужный урок. Младшеклассники, возможно, скоро увидят новых педагогов-тьюторов. Студенты и выпускники педагогических вузов местами будут "страховать" учителей пенсионного возраста. Молодой преподаватель проведет урок очно, а опытный коллега из дома проконтролирует по видеосвязи.

Ни в метро, ни в автобусы, ни в трамваи не пустят горожан без масок и перчаток

И мэр Москвы Сергей Собянин, и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в конце минувшей недели заявили: "локаут" с закрытием экономики - не наш вариант, нужно сделать все, чтобы не повторить весеннего сценария.

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Подготовили Марина Трубилина, Светлана Цыганкова

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