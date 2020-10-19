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19.10.2020 / 17:12
Текст: Сергей Бабкин

Максим Ликсутов вернулся на работу после коронавируса

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Куратор транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов вернулся на работу после перенесенного коронавируса. Об этом он сам сообщил через Telegram-канал дептранса.
Максим Ликсутов заразился коронавирусом

"По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов - получил заключение врача о том, что здоров. Несмотря на то, что заболевание проходило бессимптомно, я соблюдал самоизоляцию и работал из дома", - написал Ликсутов.

Вице-мэр подчеркнул, что завтра вернется к работе в привычном режиме. Он также предупредил москвичей, что заболевание может проходить тяжело, поэтому никто не должен пренебрегать правилами безопасности в условиях пандемии.

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