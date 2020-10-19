Максим Ликсутов вернулся на работу после коронавируса

Куратор транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов вернулся на работу после перенесенного коронавируса. Об этом он сам сообщил через Telegram-канал дептранса.

"По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов - получил заключение врача о том, что здоров. Несмотря на то, что заболевание проходило бессимптомно, я соблюдал самоизоляцию и работал из дома", - написал Ликсутов.

Вице-мэр подчеркнул, что завтра вернется к работе в привычном режиме. Он также предупредил москвичей, что заболевание может проходить тяжело, поэтому никто не должен пренебрегать правилами безопасности в условиях пандемии.