Новости

Госиспытания нового комплекса средств связи для ВКС завершат в 2020 году 10:04
Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить 09:31
Морскую версию "Панциря" испытали боем на Балтике 09:26
Мишустин увеличил расходы на модернизацию культурных учреждений 09:24
Как представлено Союзное государство на Каннском кинорынке 09:21
Отреставрированные решетки со световыми призмами вернули в Ананьевский переулок 08:58
В забайкальские ЗАГСы запретили приглашать гостей из-за COVID-19 08:57
Наталья Сергунина: Путеводитель по отреставрированным достопримечательностям появился на сайте ВДНХ 08:33
Глава Нового Уренгоя перенес коронавирус 08:01
Приставы нашли имущество должника-уральца в Ростове-на-Дону 07:48
Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 87 07:48
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России 07:36
При пожаре в Иркутской области погибли трое человек 07:15
Штаб Трампа посоветовал ему не перебивать Байдена на следующих дебатах 06:39
Франция вышлет более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев 05:51
Дизельные подлодки ТОФ устроили дуэль в Японском море 05:46
Юрист подсказал способ заблокировать спам-звонки 05:44
Россияне перестали доверять работодателям 05:00
Ученые предложили использовать глюкометр для определения COVID-19 04:37
Мадуро сообщил о доставленном из России препарате от коронавируса 04:22
Вильфанд рассказал о "необычной пятнице" в Москве 03:42
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах 03:26
Ученый предсказал падение астероида на Землю за день до выборов в США 02:36
Жириновский предложил закрыть границу для российских туристов 01:45
Более шести тысяч человек скончались от коронавируса в Москве 00:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 09:24
Рубрика: Власть

Мишустин увеличил расходы на модернизацию культурных учреждений

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин направил в регионы почти один миллиард рублей на реконструкцию театров, домов культуры и создание модельных библиотек.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин вручил премии правительства в области образования

На ремонт детских театров в Воронеже, Екатеринбурге, Заречном в Пензенской области, Назрани, Саратове и Ульяновске выделено 332 миллиона рублей. Еще более 190 миллионов рублей потребовалось на завершение реконструкции Мурманского драматического театра, капитальный ремонт Центра культуры в мордовской Рузаевке и переустройство здания бывшего кинотеатра "Пионер" под Новосибирский драматический театр.

В 34 регионах за счет 410 миллионов рублей откроют модельные библиотеки, и в общей сложности более 56 миллионов рублей получат Ставропольский край, Татарстан и Чечня на ремонт и строительство домов культуры.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой
В Забайкалье все школы переведут на дистанционное обучение
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия