Мишустин увеличил расходы на модернизацию культурных учреждений

Премьер-министр Михаил Мишустин направил в регионы почти один миллиард рублей на реконструкцию театров, домов культуры и создание модельных библиотек.

На ремонт детских театров в Воронеже, Екатеринбурге, Заречном в Пензенской области, Назрани, Саратове и Ульяновске выделено 332 миллиона рублей. Еще более 190 миллионов рублей потребовалось на завершение реконструкции Мурманского драматического театра, капитальный ремонт Центра культуры в мордовской Рузаевке и переустройство здания бывшего кинотеатра "Пионер" под Новосибирский драматический театр.

В 34 регионах за счет 410 миллионов рублей откроют модельные библиотеки, и в общей сложности более 56 миллионов рублей получат Ставропольский край, Татарстан и Чечня на ремонт и строительство домов культуры.