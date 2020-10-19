Московские ученики младших классов возвращаются на учебу в школы

Продленные каникулы в школах Москвы завершены. С понедельника, 19 октября, ученики 1-5 классов вернулись в школы, а старшеклассники перешли на временную удаленку.

Ученики 6-11 классов занимаются в онлайн-формате. Он стал удобнее по сравнению с весной. Уроки идут в системе "Московская электронная школа", не нужно переходить по другим ссылкам.

Дистанционный формат введен, чтобы снизить темпы распространения коронавируса среди детей. Также эта мера позволит уберечь пожилых педагогов. В школах скоро начнут работать тьюторы - студенты и выпускники педагогических вузов. Они будут вести занятия очно, а опытные коллеги смогут их контролировать из дома в онлайн-формате.