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19.10.2020 / 08:40
Текст: Сергей Бабкин

Московские ученики младших классов возвращаются на учебу в школы

Фото: iStock
Фото: iStock
Продленные каникулы в школах Москвы завершены. С понедельника, 19 октября, ученики 1-5 классов вернулись в школы, а старшеклассники перешли на временную удаленку.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Ученики 6-11 классов занимаются в онлайн-формате. Он стал удобнее по сравнению с весной. Уроки идут в системе "Московская электронная школа", не нужно переходить по другим ссылкам.

Дистанционный формат введен, чтобы снизить темпы распространения коронавируса среди детей. Также эта мера позволит уберечь пожилых педагогов. В школах скоро начнут работать тьюторы - студенты и выпускники педагогических вузов. Они будут вести занятия очно, а опытные коллеги смогут их контролировать из дома в онлайн-формате.

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