На НВ АЭС стартовал пилотный проект по развитию культуры безопасности

В рамках реализации пилотной программы "Развитие системы управления безопасностью работ подрядной организации" на Нововоронежской АЭС провели рабочий визит эксперты "Экопси Консалтинг".

Ранее диагностика на семи российских атомных станциях показала: культура безопасности на АЭС находится на очень высоком уровне, чего нельзя сказать о подрядных организациях. В результате руководством Концерна "Росэнергоатом" было принято решение: реализовать на одной из атомных станций пилотный проект, направленный на развитие системы управления безопасностью работ в подрядных организациях. Площадкой для внедрения пилотной программы стала Нововоронежская АЭС.

В течение трех дней двое экспертов и куратор проекта от центрального аппарата Концерна "Росэнергоатом" Ирина Косарева проводили интервью, осуществляли наблюдение за сотрудниками подрядных организаций и анализировали документацию. Они выявили "точки соприкосновения", в которых атомная станция может влиять на подрядчиков.

"Эксперты провели 22 интервью, осуществили более шести наблюдений. Мы предоставили колоссальный объем рабочей документации, который они будут анализировать в течение месяца. На заключительном совещании эксперты отметили открытость Нововоронежской АЭС. Они увидели высокий уровень культуры безопасности персонала атомной станции, который проявляется при взаимодействии с подрядчиками. И, безусловно, назвали точки роста, которые нужно развивать", - отметила Ирина Колягина, возглавляющая группу мониторинга культуры безопасности на Нововоронежской АЭС.

В целях реализации пилотного проекта на Нововоронежской АЭС создан управляющий комитет и рабочая группа. "Экоспи консалтинг" предложит атомной станции план мероприятий, проведет обучение для сотрудников АЭС и подрядных организаций, а к осени 2021 года будут подведены итоги совместной работы. Лучшие практики будут предложены для тиражирования на других атомных станциях Концерна "Росэнергоатом".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru