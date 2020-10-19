Наталья Сергунина: Путеводитель по отреставрированным достопримечательностям появился на сайте ВДНХ

Виртуальный гид, посвященный отреставрированным достопримечательностям, появился на ВДНХ. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что это карта, на которой обозначены 16 точек - павильоны, фонтаны и другие восстановленные объекты ВДНХ. Нажав на любую из них, пользователь найдет фотографии и подробную информацию.

- Это первый в истории выставки онлайн-гид по отреставрированным объектам. Все желающие из разных уголков страны теперь могут познакомиться с результатами комплексной программы возрождения ВДНХ, - сказала она.

По словам вице-мэра, уже полностью завершена реставрация 16 объектов, они и вошли в путеводитель. По 10 объектам закончен ремонт фасадов и интерьеров, еще 23 пока находятся в работе.

Виртуальный гид содержит фотографии восстановленных архитектурных памятников, исторические факты о каждом из них и информацию о том, как проходили реставрационные работы. Так, в онлайн-режиме можно увидеть Музей Востока и "Космос", фонтаны и цветущие аллеи главной выставки страны, историю павильонов и многое другое.