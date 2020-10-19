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19.10.2020 11:55
Рубрика: Общество

Ночные заморозки со снегом ожидаются в столичном регионе

Текст: Ангелина Зеленькова

В ближайшие три ночи в столичном регионе ожидаются осадки в виде снега.

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По словам замдиректора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева, уже сегодня ночью в Москве и области может быть снег, так как температура опустится до 0 - плюс 2, а по области - до минус 2 - плюс 3 градусов.

"Осадки могут быть и жидкими, и в виде снега. В ближайшие три ночи может быть снег в Московском регионе. А днем температура будет повышается, и снег уже не так вероятен", - рассказал он Агентству городских новостей "Москва".

Такая погода, по его словам, соответствует климатической норме. К концу недели он прогнозирует потепление. "Температура, которая у нас сейчас, в это время такой и бывает. День-другой и она может опуститься ниже нормы, а потом снова будет подниматься выше климатической нормы", - пояснил Киктев.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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