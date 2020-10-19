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19.10.2020 08:58
Рубрика: Экономика

Отреставрированные решетки со световыми призмами вернули в Ананьевский переулок

Текст: Ирина Огилько
Фото: ЖКХ Москвы Фото: ЖКХ Москвы
Фото: ЖКХ Москвы

Старинные тротуарные решетки со световыми призмами, которые были найдены в ходе благоустройства в Ананьевском переулке в центре Москвы, отреставрировали и вернули на историческое место. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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"Две уникальные чугунные тротуарные решетки со вставками из световых призм были обнаружены под слоем асфальта во время устройства тротуаров, - отметил Петр Бирюков. - Одна из решеток оказалась практически целой, но сильно проржавела, а от световых призм сохранились только остатки. Другая пострадала больше - иллюминаторы и часть самой решетки были утрачены".

Находки передали реставраторам, на возвращение артефактам первоначального вида потребовалось около полутора месяцев. Вначале решетки очистили от грязи, ржавчины и состава, которым были закреплены иллюминаторы, затем были устранены трещины и установлены имитации световых призм из триплексного стекла. Для возвращения решеток на историческое место в тротуаре подготовили бетонное основание, выполнили гидроизоляцию. Основание заглубили, чтобы специальный металлический каркас и размещенные на нем чугунные решетки находились на уровне тротуарного покрытия.

Ранее такие решетки использовались для освещения подвального помещения. Теперь свою роль играть они не будут, но станут достопримечательностью Сретенки. Пару лет назад со стороны Садового кольца уже находили такие же решетки. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что более десяти аналогичных окон-решеток были обнаружены в 2015 году во время благоустройства Мясницкой улицы. После реставрации две из них разместили на специальном подиуме на прежнем месте, а остальные передали в Музей Москвы. Позднее аналогичные артефакты находили и в других районах города.

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