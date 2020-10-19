На этой неделе на всех станциях метро у пассажиров будут проверять маски и перчатки. Если их не будет, вас попросят уйти. Даже если проезд уже оплачен. Пока подземка работает "снисходительно" к ковид-нигилистам. Но уже в среду, как удалось выяснить "РГ", проверки будут усилены.

Дептранс принял решение не пускать людей без масок и перчаток на основании письма главного санитарного врача города Елены Андреевой. Строго говоря, и до этого проезд в транспорте разрешался только в масках и перчатках. Однако проверяли этот режим выборочно, далеко не на всех станциях. Но даже при этом с начала пандемии были оштрафованы более 100 тысяч "безмасочников".

По оценкам департамента транспорта, до 96 процентов пассажиров в метро снова надели маски, не дожидаясь проверок. Это подтверждают и наблюдения корреспондента "РГ". А вот привычку к перчаткам даже на фоне растущей ковид-заболеваемости сформировать никак не удается. Однако это необходимое условие поездки в общественном транспорте: доказано, что вирус активно передается через поверхности. И сколько бы ни велись дискуссии о перчатках - они обязательны, подчеркивают в дептрансе. Их будут проверять и в метро, и в автобусах.