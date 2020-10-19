Певица Саша Даль и балерина Мария Абашова помогут талантам из регионов

После завершения Интернационального форума Colisium и круглого стола лидеров шоу-бизнеса в ТАСС в России стартует новый значительный проект. Он реализуется в рамках программы "Культурная инициатива / Лидерство в креативных индустриях". Его главная цель - стимулировать развитие регионов через творческие проекты. Стартует проект 26 октября и рассчитан на два месяца.

Преподавателями станут известные музыканты, актеры, танцоры, архитекторы и организаторы волонтерских движений России. А их учениками и участниками программы - авторы, творческие личности, представители госучреждений, некоммерческих организаций. Словом, все те люди, которые увлеченно реализуют социальные проекты в культуре, искусстве и волонтерстве. При этом обучение будет проходить по нескольким направлениям: музыка, исполнительское искусство (театр, перформанс, танцы), современное искусство, архитектура и урбанистика, дизайн и мода, разработка компьютерных игр, компьютерная графика для кино и др.

С учетом нынешней непростой эпидемиологической ситуации программа разделена на несколько этапов.

На первом этапе можно будет узнать все подробности обучения и программы "Культурная инициатива / Лидерство в креативных индустриях" благодаря онлайн-модулям. Посетить их смогут все желающие, он выберут для себя новые креативные возможности. И посоветуются с экспертами, среди которых хватает успешных людей. В частности, Саша Даль - певица и создательница группы "Фрукты", которую можно регулярно видеть и слушать в программе Первого канала "Вечерний Ургант", лауреат "Золотой маски" Мария Абашова, прима-балерина санкт-петербургского Театра балета Бориса Эйфмана, Алена Куратова, создатель Благотворительного фонда "Дети-Бабочки", помогающего больным детям.

А в состав Попечительского совета этого фонда входят народная актриса Ксения Раппопорт, сыгравшая в "Ликвидации"; популярный актер, режиссер и продюсер Данила Козловский из "Экипажа", "Мы из будущего", "Легенды № 17", "Викинга", "Матильды" и многие другие. Всего же экспертов будет три десятка.

На второй этап программы - "Онлайн-инкубатор" - пригласят только победителей конкурса. Для этого надо подать заявку на свой проект, который пока только задуман или уже находится на стадии частичной реализации. Это могут быть музыкальные, театральные или кинофестивали; художественные галереи, архитектурные бюро, издательства, фирмы по выпуску музыки на CD или виниле.

Главное условие - предложенный проект должен расширять креативную экономику и повышать культурный уровень региона! И его привлекательность для многих людей… А потом авторам и разработчикам 150 наиболее актуальных, интересных и полезных региональных проектов для культуры и искусства, архитектуры, дизайна, фестивального движения или в сфере волонтерства еще и помогут их доработать - довести идеи до реализации, проверить гипотезы.

Финал пройдет уже в режиме офлайн, то есть очно - с 26 по 29 ноября, в Москве.

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Победители в каждой номинации получат памятные призы. Но еще важнее для них будет возможность внедрения собственного проекта. Например, нового музыкального или театрального фестиваля, а то и арт-объединения или книжного издательства в своем родном регионе.