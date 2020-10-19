Под Москвой у мужчины изъяли оружие и боеприпасы

Оружие и патроны хранились в квартире на улице Школьной.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что при осмотре жилища злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты 378 предметов, конструктивно схожих с патронами различного калибра для огнестрельного оружия, 2 единицы охолощенного оружия, которые, согласно заключению эксперта, самодельно переделаны и пригодны для производства выстрелов изъятыми патронами. 14 исследованных экспертом 9-мм пистолетных патронов относятся к категории боеприпасов. Кроме того, полицейскими изъяты 2 предмета в разобранном виде, конструктивно схожих с револьверами, по которым проводится баллистическая экспертиза.

Задержан был 64-летний местный житель. В ходе осмотра изъято оборудование, при помощи которого, задержанный предположительно переделывал самодельное огнестрельное оружие.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов" и ст. 223 "Незаконное изготовление оружия".

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.