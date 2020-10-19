Под Тулой воспитательница детсада кормила ребенка силой

В детском саду тульского райцентра Узловая воспитательница силком впихивала еду в рот девочки. Прокуратура области начала проверку скандального случая, сообщает сайт ведомства.

Видеозапись безобразной сцены выложили в Сети. На кадрах видно, как воспитательница кормит ребенка, держа его за волосы одной рукой, а второй пытается запихнуть в рот еду. При этом женщина кричит: "Проглатывай!" Девочка пытается как-то защититься, но воспитательница бьет ее по рукам.

В прокуратуре сообщили, что речь идет о центре развития ребенка - детском саде № 20 города Узловая. Сейчас в этом образовательном учреждении начата проверка видеозаписи. По результатам проверки будет выполнен полный комплекс прокурорского реагирования, заверили в прокуратуре.