Проценко: Пациентов с COVID госпитализируют бесплатно и по показаниям

Главврач больницы в Коммунарке в Москве Денис Проценко разъяснил на своей странице в Facebook, что госпитализация пациентов с COVID осуществляется бесплатно и исключительно по экстренным показаниям.

- Если кто-то предлагает вам устроить госпитализацию к нам за деньги, то этот человек вас обманывает, - пишет Денис Проценко. - Информация о возможности платной госпитализации для лечения COVID-19 в ГКБ №40 является абсолютной ложью. Госпитализация осуществляется исключительно по экстренным показаниям. Расходы по лечению покрывается системой ОМС.

По словам врача, медики при этом следуют четким критериям: высокая температура, которую невозможно сбить в течение 48 часов, а также снижение сатурации (насыщение крови кислородом).

Как отмечает врач, если кто-то сталкивается с предложением о платной госпитализации в Коммунарку, стоит сообщить об этом в страховую компанию или в департамент здравоохранения.

Кстати,на утро понедельника в ГКБ №40 (Коммунарка) состоит 913 пациентов. Из них в ОРИТ находятся 131 (на ИВЛ - 37, на нИВЛ - 47, ЭКМО - 1), а 451 пациент является кислородозависимым.