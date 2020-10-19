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19.10.2020 11:29
Рубрика: Происшествия

С начала года в Москве 45 человек погибло в ДТП с такси

Текст: Ирина Огилько

В Москве автомобили такси стали чаще попадать в аварии. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Фото: iStock
Какие автомобили чаще всего попадают в крупные ДТП

По данным пресс-службы департамента, за 9 месяцев этого года количество погибших в ДТП с автомобилями такси выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. В этом году в авариях с автомобилями такси погибло 45 человек.

"Агрегаторы часто пренебрегают режимами труда и отдыха, из-за чего водители ездят за рулем в состоянии сильной усталости или нервного перенапряжения, - сообщает пресс-служба. - Компании должны быть внимательны к сотрудникам и брать на себя ответственность за жизни людей, которые, в свою очередь, приносят им прибыль и гарантировать справедливую оплату таксисту, так как сами агрегаторы устанавливают им тарифы и маршруты. Именно это должно быть закреплено в новом законе о такси, который рассматривается сейчас в Государственной думе".

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