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Рубрика: Общество

За ценой постоим

Сколько стоят места в очереди за новым iPhone
Текст: Ангелина Зеленькова
За неделю до официального старта продаж в России новых моделей iPhone 12, который намечен на 23 октября, москвичи начали продавать места в очереди. "Яблочное стояние" - явление для Москвы уже почти традиционное. В ночь перед стартом продаж на улице около фирменного магазина возникает очередь, и "Мосгортранс" даже выделяет фанатам теплые автобусы. При этом у многих из тех, кто находится в очереди, денег нет - они "стоят" за другого человека. Объявления о таких услугах можно найти на "Авито" или "Юле", но за два дня продажники обещают выйти с самодельными табличками на Тверскую, 27, к re:Store - там места разлетаются за пару часов. Корреспондент "РГ" приценился, сколько же стоит купить такое местечко? Цены оказались сравнимы со стоимостью самого новенького "яблочного" телефона.
Когда привозят iPhone, Москва начинает напоминать курорт. Но вместо домиков у моря сдают места в очереди. Фото: РИА Новости Когда привозят iPhone, Москва начинает напоминать курорт. Но вместо домиков у моря сдают места в очереди. Фото: РИА Новости
Когда привозят iPhone, Москва начинает напоминать курорт. Но вместо домиков у моря сдают места в очереди. Фото: РИА Новости

"Займу место до старта продаж в главном магазине на Тверской: за один день - 45 тысяч, за два дня - 65 тысяч, за три дня - 90 тысяч рублей", - пишет предприимчивый Николай. Смотрим на цены телефонов. Самый дешевый iPhone12 mini будет стоить от 69 990 рублей, а самая дорогая модель - iPhone 12 Pro Max - от 109 990 рублей. Представив, что я истинная фанатка "яблочной" продукции, звоню. "Могу встать в очередь. Пока не скажу, каким буду по счету, но в десятке, наверное, буду. Предоплата - 50 процентов. Без торга", - говорит парень. Интересуюсь: "Есть гарантия, что вы не скроетесь с авансом?". "А вы даете расписку, что через трое суток придете на место? - слышу в ответ. - Могу отправлять геолокацию с места каждые два-три часа, а в день продаж мы встречаемся в очереди, затем вместе заходим в магазин, после чего я надеюсь получить оставшуюся сумму".

Фото: istock
Дешево не будет. Названа стоимость ремонта iPhone 12

Обещаю подумать и смотрю другие объявления. У Михаила Волкова цены за "пустое место" гораздо ниже. Он обещает помочь стать счастливым обладателем смартфона в день продаж всего за 10 тысяч рублей, заняв очередь в восемь утра. Отстоит целый день - за 15 тысяч, а два и три дня - уже за 20 и 30 тысяч рублей. "В момент продажи просто уступлю вам очередь. Предоплата 10 процентов", - рассказал Михаил. В этом "бизнесе" он уже второй год. В прошлом году удачно продал место за iPhone 11, просто став с картонкой на Тверской. "Пришел за день до продаж и был 30-м в очереди. Подошел парень и перевел 15 тысяч рублей на карту, чтобы я уступил ему место. Можно сказать, отдал за копейки, ведь рядом со мной были продавцы с ценником в 40 и 60 тысяч рублей. Может быть, мой покупатель был "перекуп" места, то есть ему не нужен телефон, он просто продал место кому-нибудь подороже", - вспоминает Михаил. Парень пока выставил объявление в интернете, но звонков немного, говорит, что ажиотаж начнется за два-три дня. Для него продажа места - быстрые и легкие деньги, которые можно получить, отпросившись у начальника из офиса, где он работает менеджером, всего на один день.

Пока фанаты готовят сотни тысяч за новый телефон, безработные стоят за них в очередях

Екатерина Шаталова впервые пробует себя в этом деле - из-за пандемии весной осталась без работы. "Ради интереса выставила объявление, указала 69 тысяч рублей, но пока звонков нет, хотя написала, что готова торговаться. Я в поиске работы, автосалон, в котором работала бухгалтером, закрылся в июне, не успев открыться после пандемии, поэтому для меня любой заработок сейчас нелишний", - говорит она.

Аналитики "Авито" выяснили, что в этом году места в очереди на Тверской подешевели в пять раз. Сейчас цены варьируются от 9,9 до 100 тысяч рублей, а в прошлом году стоимость предложений доходила до 500 тысяч рублей. Тогда в день презентации смартфонов, 14 октября, появилось сразу более 30 объявлений о продаже места в очереди за новым смартфоном.

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