Сколько стоят места в очереди за новым iPhone

За неделю до официального старта продаж в России новых моделей iPhone 12, который намечен на 23 октября, москвичи начали продавать места в очереди. "Яблочное стояние" - явление для Москвы уже почти традиционное. В ночь перед стартом продаж на улице около фирменного магазина возникает очередь, и "Мосгортранс" даже выделяет фанатам теплые автобусы. При этом у многих из тех, кто находится в очереди, денег нет - они "стоят" за другого человека. Объявления о таких услугах можно найти на "Авито" или "Юле", но за два дня продажники обещают выйти с самодельными табличками на Тверскую, 27, к re:Store - там места разлетаются за пару часов. Корреспондент "РГ" приценился, сколько же стоит купить такое местечко? Цены оказались сравнимы со стоимостью самого новенького "яблочного" телефона.

"Займу место до старта продаж в главном магазине на Тверской: за один день - 45 тысяч, за два дня - 65 тысяч, за три дня - 90 тысяч рублей", - пишет предприимчивый Николай. Смотрим на цены телефонов. Самый дешевый iPhone12 mini будет стоить от 69 990 рублей, а самая дорогая модель - iPhone 12 Pro Max - от 109 990 рублей. Представив, что я истинная фанатка "яблочной" продукции, звоню. "Могу встать в очередь. Пока не скажу, каким буду по счету, но в десятке, наверное, буду. Предоплата - 50 процентов. Без торга", - говорит парень. Интересуюсь: "Есть гарантия, что вы не скроетесь с авансом?". "А вы даете расписку, что через трое суток придете на место? - слышу в ответ. - Могу отправлять геолокацию с места каждые два-три часа, а в день продаж мы встречаемся в очереди, затем вместе заходим в магазин, после чего я надеюсь получить оставшуюся сумму".

Обещаю подумать и смотрю другие объявления. У Михаила Волкова цены за "пустое место" гораздо ниже. Он обещает помочь стать счастливым обладателем смартфона в день продаж всего за 10 тысяч рублей, заняв очередь в восемь утра. Отстоит целый день - за 15 тысяч, а два и три дня - уже за 20 и 30 тысяч рублей. "В момент продажи просто уступлю вам очередь. Предоплата 10 процентов", - рассказал Михаил. В этом "бизнесе" он уже второй год. В прошлом году удачно продал место за iPhone 11, просто став с картонкой на Тверской. "Пришел за день до продаж и был 30-м в очереди. Подошел парень и перевел 15 тысяч рублей на карту, чтобы я уступил ему место. Можно сказать, отдал за копейки, ведь рядом со мной были продавцы с ценником в 40 и 60 тысяч рублей. Может быть, мой покупатель был "перекуп" места, то есть ему не нужен телефон, он просто продал место кому-нибудь подороже", - вспоминает Михаил. Парень пока выставил объявление в интернете, но звонков немного, говорит, что ажиотаж начнется за два-три дня. Для него продажа места - быстрые и легкие деньги, которые можно получить, отпросившись у начальника из офиса, где он работает менеджером, всего на один день.

Пока фанаты готовят сотни тысяч за новый телефон, безработные стоят за них в очередях

Екатерина Шаталова впервые пробует себя в этом деле - из-за пандемии весной осталась без работы. "Ради интереса выставила объявление, указала 69 тысяч рублей, но пока звонков нет, хотя написала, что готова торговаться. Я в поиске работы, автосалон, в котором работала бухгалтером, закрылся в июне, не успев открыться после пандемии, поэтому для меня любой заработок сейчас нелишний", - говорит она.

Аналитики "Авито" выяснили, что в этом году места в очереди на Тверской подешевели в пять раз. Сейчас цены варьируются от 9,9 до 100 тысяч рублей, а в прошлом году стоимость предложений доходила до 500 тысяч рублей. Тогда в день презентации смартфонов, 14 октября, появилось сразу более 30 объявлений о продаже места в очереди за новым смартфоном.