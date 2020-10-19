Скончалась главный хранитель музея-заповедника "Поленово"

Ушла из жизни главная хранительница музея-заповедника "Поленово" Наталья Николаевна Грамолина. Она скончалась после продолжительной болезни на 81 году жизни, сообщает сайт правительства Тульской области.

Главная хранительница Поленовского заповедника, заслуженный работник культуры РСФСР, член Президиума Международного совета музеев, учредитель Ассоциации музейных работников регионов России... Но главное - это был удивительный человек, добрый и умный, невероятно теплый и тонкий, и при том с неукротимой энергией и стойкостью, даже мимолетное общение с которым оставляло след.

Наталья Грамолина более 50 лет посвятила музею "Поленово". Она сумела отстоять территорию усадьбы от коттеджной застройки. При ней усадьба получила статус заповедника, была установлена охранная зона музея, зоны охраняемого природного ландшафта. Благодаря ее усилиям восстановлена церковь в Бехово.

Всего ею сделанного не перечислить, как и не забыть долгие разговоры и ее всегда меткие и точные высказывания. Символично, что последнее ее творение - Центр семейной истории, открывшийся 3 октября в филиале музея "Поленово" в Музейном квартале в Туле.

В своей телеграмме с соболезнованиями родным и близким глава региона Алексей Дюмин отметил ее вклад в развитие музейного дела, сохранение и приумножение культурного наследия.

Справка "РГ"

Наталья Грамолина закончила филологический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности русский язык и литература. С 1959 года по 1970 год работала старшим научным сотрудником музея-усадьбы "Мураново" им. Ф. И. Тютчева. Вышла замуж за Федора Поленова и переехала к нему в Тульскую область, где с 1970 года работала в музее-заповеднике В. Д. Поленова. В 1990 году назначена на должность директора музея. С 2017 года главный хранитель заповедника.

Наталья Николаевна Грамолина была удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и Ордена Почета.