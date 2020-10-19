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Рубрика: Экономика

Собянин: В Долгопрудном открылся пригородный вокзал европейского уровня

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
В Долгопрудном открылся пригородный вокзал европейского уровня. Эта станция расположена на границе Москвы и Подмосковья. С одной стороны - развивающийся столичный район Северный, в котором проживает уже 39 тысяч жителей. С другой - подмосковный город Долгопрудный с населением более 116 тысяч человек. Для большей части и москвичей, и жителей области - МЦД -1, поезда которого ходят в режиме наземного метро, самый надежный вид сообщения. А после реконструкции станции он стал еще и самым комфортным.

Открывая сегодня обновленную станцию, мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что она входит в число 15 первоклассных мини-вокзалов европейского уровня, которые получат за этот год жители столицы и ближнего Подмосковья. Глава РЖД Олег Белозеров, участвовавший в церемонии, рассказал: "Принципы, которые заложены в проект этой станции, собраны по лучшим мировым практикам". В результате на месте типичной пригородной остановки с пешеходным настилом и без намека на комфорт, появились две платформы с навесами на всю длину, которые защитят пассажиров и от дождя со снегом, и от палящего солнца. Пассажирский вестибюль с 21 турникетом, система навигации, восемь эскалаторов и четыре лифта. И даже собственные туалеты - редкость для большинства старых пригородных станций. Украшением же обновленной Долгопрудной стал оригинальный арт- объект: подвешенная к потолку модель дирижабля с логотипом МЦД-1 на хвостовом оперении. Дело в том, что до 1937 года Долгопрудный носил имя "Дирижаблестрой" - по названию предприятия по производству дирижаблей. А силами Московской области сейчас ведется благоустройство прилегающей территории. На ней появятся комфортные остановки для наземного общественного транспорта и такси, удобный на подъезд к ним, а так же двухсторонняя велодорожка и пешеходная зона.

Видео: Северный речной вокзал - новая точка притяжения для москвичей и туристов

Пандемия коронавируса сократила количество пассажиров на МЦД. Весной их стало меньше на 64 процента чем в это же время 2019-года, сейчас в связи с большим количеством работающих на удаленку пассажиропоток тоже меньше, чем год назад - на 22 процента. Власти уверены, что когда опасная инфекция останется в прошлом, снова начнет расти и пассажиропоток. "Я надеюсь, что такой совместный проект даст возможность большому количеству людей быстро и удобно добираться до Москвы, - сказал Сергей Собянин. - Продолжаем закупать новый подвижной состав, за регулярным передвижением, за энергообеспечением проекта".

Самих же жителей Москвы и Подмосковья агитировать за проезд на Московских центральных диаметрах не надо. Запущенные в ноябре 2019- года два первых МЦД уже оценили более 114 миллионов пассажиров. Те, кто раньше ездил в столицу на личном авто, знают: каждая поездка от Долгопрудного до "Савеловской" экономит им 30 минут времени в пути, а новая тарифная система дает еще и экономию до 5 тысяч рублей в месяц.

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