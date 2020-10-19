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19.10.2020 12:30
Рубрика: Власть

Собянин заявил об открытии еще двух резервных ковид-госпиталей

Текст: Любовь Проценко
Столица продолжает наращивать коечную сеть для лечения коронавируса. Еще два резервных госпиталя в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва" на Каширском шоссе и на ВДНХ примут 19 октября первых пациентов. Открывая госпиталь на Каширке, мэр Москвы Сергей Собянин сказал:

"Ситуация за последнюю неделю складывалась достаточно сложно. Количество ежедневно госпитализируемых больных увеличилось примерно со среднего значения в сутки с тысячи человек до 1 тысячи 250. Мы видим и рост пневмонии, и рост выявления заражения. Очевидно, что динамика роста коронавируса продолжается. Поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня открыть еще два резервных госпиталя в АТЦ "Москва" и на ВДНХ.
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Он отметил, что оба госпиталя обеспечены всем необходимым для лечения больных и закреплены за ведущими клиниками столицы, у которых есть для этого кадры, опыт и знания как лечить новую инфекцию. Говоря же о ситуации в столице в целом, подчеркнул, что чрезвычайно важно в таких условиях продолжать жестко соблюдать установленный врачами режим, санитарные требования и ограничения, существующие в столице.

По наблюдениям главы города за последнюю неделю горожане стали меньше нарушать масочный режим:

- Хотел поблагодарить москвичей - за последнюю неделю соблюдение масочного режима стало значительно лучше: больше порядка на транспорте, в торговле, общественных местах. Около миллиона москвичей перешли на удаленный режим работы. В целом в метрополитене, мы видим, снизился поток по сравнению с прошлым годом на 40%.

Напомним, госпитали на Каширском шоссе и ВДНХ общей вместимостью на 3,5 тыс. мест подготовили к работе еще весной. На Каширке - 1818 инфекционных коек и 57 коек интенсивной терапии. Имеется своя лаборатория для проведения проведения тестирования мощностью 2,5-3 тысяч проб в сутки. Этот стационар представляет собой по сути цифровой госпиталь: медицинский персонал обеспечен планшетами, подключенными к системе ЕМИАС. Доступ к электронной медицинской карте и результатам анализов осуществляется путем считывания QR-кода на браслетах пациентов. Таким образом, бумажный документооборот в госпитале полностью отсутствует.

Управление этим госпиталем осуществляет городская клиническая больница имени Юдина.

Госпиталь на ВДНХ расположен в павильоне №75. На площади 53 тыс. кв. м развернуто 1 тыс. 707 инфекционных коек и 72 койки интенсивной терапии. Мощность лаборатории - порядка 4 тыс. проб в сутки. Он входит в сейчас в состав городской клинической больницы №24.

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