В каких регионах москвичи чаще всего покупают недвижимость

Больше всего заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости на столичную недвижимость по итогам сентября 2020 года были приняты в Подмосковье. Об этом сообщают в Управлении Росреестра по Москве.

Жители Пензенской области на втором месте по числу покупателей московской недвижимости. Далее следуют Санкт-Петербург, Алтайский и Красноярский края. В десятку лидеров также вошли Нижегородская и Саратовская области, Краснодарский и Пермский края, а также Республика Башкортостан.

А в каких регионах сами москвичи предпочитают покупать жилье? В Росреестре считают, что если учитывать экстерриториальные заявления, поступившие из столицы, то лидером является Московская область - в сентябре ее доля достигла 60%. На втором месте - Краснодарский край, далее следуют Владимирская, Калужская и Тульская области. Кстати, в сентябре столичным Росреестром принято 3729 таких заявлений, что на треть больше, чем в августе. И, кстати, желающих купить недвижимость за пределами МКАД среди москвичей, на 6 процентов стало больше, чем в прошлом году.

К сведению, экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра - это возможность обращаться за регистрацией прав и постановкой на кадастровый учет в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости.