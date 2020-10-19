В каршеринге появился рейтинг пользователей, влияющий на цену поездок

Водители каршеринга смогут увидеть у себя в приложении рейтинг пользователей. У водителей с наивысшим рейтингом выгода по тарифам может составить до 35%, из них 20% - за безопасность вождения.

Новый сервис дает возможность пользователю влиять на ценообразование тарифов и подключение дополнительных опций. "Рейтинг складывается из четырех основных факторов. Прежде всего, манера вождения - резкие ускорения, резкие торможения, скорость движения, наличие ДТП, пересечение порога скоростей и так далее. Также учитывается частота поездок, а именно количество минут в режиме ride со скоростью более 20 км/ч за последний месяц, наличие или отсутствие штрафов и своевременность оплаты поездок", - рассказали в пресс-службе компании "Делимобиль".

Согласно рейтингу, для каждого пользователя будут индивидуально рассчитаны тарифы для поездок, а также определен перечень дополнительных опций. Чтобы добиться наивысшего балла и лучшего персонального тарифа, водитель должен часто пользоваться сервисом, ответственно относиться к арендованному автомобилю и к другим водителям, оставлять после себя чистый салон, не превышать скорость, не тормозить слишком резко, вовремя оплачивать поездки.

В пресс-службе отметили, что в результате соблюдения этих правил у пользователя будет формироваться самая лучшая цена минуты (у пользователей с наивысшим рейтингом выгода по тарифам может составить до 35%, из них 20% - за безопасность вождения), будет открыт доступ к автомобилям бизнес-класса BMW, Mercedes и Mini, в том числе к автомобилям без оклейки, вне зависимости от возраста и стажа, а также доступна опция расширенного страхования поездок.

У недобросовестных пользователей по оценке рейтинга может быть отозван доступ к бизнес-парку и тарифу "Сказка", а также не будет выгодных условий по ценообразованию. При критически низких значениях некоторых показателей рейтинга, влияющих на безопасность, например, опасное превышение скорости, водитель будет предупрежден о возможной блокировке в сервисе временно или навсегда, если ситуация повторится.