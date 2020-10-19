Новости

Ночные заморозки со снегом ожидаются в столичном регионе 11:55
cD Госдуме оценили инициативу о стандартах для дистанционных уроков 11:53
В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок 11:50
В Подмосковье рысь напала на девочку 11:49
Евросоюз отрегулирует фейковые новости про 5G 11:48
Рособрнадзор: ЕГЭ пока остается обязательным для получения аттестата 11:37
В каких регионах москвичи чаще всего покупают недвижимость 11:36
Армия США перейдет на новую пулю 11:35
В каршеринге появился рейтинг пользователей, влияющий на цену поездок 11:31
С начала года в Москве 45 человек погибло в ДТП с такси 11:29
Премьер Киргизии заверил, что страна выполнит все обязательства перед РФ 11:27
Почта России выйдет на рынки страхования и бытовых услуг 11:25
Тизер 6-го "Крепкого орешка" с Уиллисом оказался рекламой запчастей 11:25
В Москве зарегистрировано 5376 новых случаев COVID-19 11:15
Каталония попросила Мадрид объявить налоговый мораторий 11:10
В Москве откроют памятник Марку Захарову 11:07
Госиспытания нового комплекса средств связи для ВКС завершат в 2020 году 10:04
Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить 09:31
Морскую версию "Панциря" испытали боем на Балтике 09:26
Мишустин увеличил расходы на модернизацию культурных учреждений 09:24
Как представлено Союзное государство на Каннском кинорынке 09:21
Отреставрированные решетки со световыми призмами вернули в Ананьевский переулок 08:58
В забайкальские ЗАГСы запретили приглашать гостей из-за COVID-19 08:57
Наталья Сергунина: Путеводитель по отреставрированным достопримечательностям появился на сайте ВДНХ 08:33
Глава Нового Уренгоя перенес коронавирус 08:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
19.10.2020 11:31
Рубрика: Экономика

В каршеринге появился рейтинг пользователей, влияющий на цену поездок

Текст: Ангелина Зеленькова

Водители каршеринга смогут увидеть у себя в приложении рейтинг пользователей. У водителей с наивысшим рейтингом выгода по тарифам может составить до 35%, из них 20% - за безопасность вождения.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Закрепят ли ответственность каршеринга за техническое состояние машин

Новый сервис дает возможность пользователю влиять на ценообразование тарифов и подключение дополнительных опций. "Рейтинг складывается из четырех основных факторов. Прежде всего, манера вождения - резкие ускорения, резкие торможения, скорость движения, наличие ДТП, пересечение порога скоростей и так далее. Также учитывается частота поездок, а именно количество минут в режиме ride со скоростью более 20 км/ч за последний месяц, наличие или отсутствие штрафов и своевременность оплаты поездок", - рассказали в пресс-службе компании "Делимобиль".

Согласно рейтингу, для каждого пользователя будут индивидуально рассчитаны тарифы для поездок, а также определен перечень дополнительных опций. Чтобы добиться наивысшего балла и лучшего персонального тарифа, водитель должен часто пользоваться сервисом, ответственно относиться к арендованному автомобилю и к другим водителям, оставлять после себя чистый салон, не превышать скорость, не тормозить слишком резко, вовремя оплачивать поездки.

В пресс-службе отметили, что в результате соблюдения этих правил у пользователя будет формироваться самая лучшая цена минуты (у пользователей с наивысшим рейтингом выгода по тарифам может составить до 35%, из них 20% - за безопасность вождения), будет открыт доступ к автомобилям бизнес-класса BMW, Mercedes и Mini, в том числе к автомобилям без оклейки, вне зависимости от возраста и стажа, а также доступна опция расширенного страхования поездок.

Фото: iStock
В России теневой оборот в отрасли такси оценили в 800 млрд рублей

У недобросовестных пользователей по оценке рейтинга может быть отозван доступ к бизнес-парку и тарифу "Сказка", а также не будет выгодных условий по ценообразованию. При критически низких значениях некоторых показателей рейтинга, влияющих на безопасность, например, опасное превышение скорости, водитель будет предупрежден о возможной блокировке в сервисе временно или навсегда, если ситуация повторится.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Мишустин выделил 12 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах
В Подмосковье закроют музеи и ограничат проведение массовых мероприятий
Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис