В московской школе придумали мульт-уроки

В вестибюле московской школы №2120 учеников 1-5 классов (остальные с понедельника учатся дистанционно), теперь встречает информационный терминал, на экране которого "крутятся" мультики....

Но не обычные, а учебные, придумал и "нарисовал" которые директор школы Дмитрий Ланщиков.

- В начале этого учебного года всем нам пришлось нелегко, было много вопросов и тревожных мыслей. Чтобы снять напряжение и донести правильную и важную информацию, мы придумали такой ход - анимированные видеоинструкции, - рассказывает Дмитрий Ланщиков. - Создали целую базу видеосюжетов на разные темы, но больше всего, конечно, про коронавирус и его профилактику.

По словам школьного психолога Кристины Акатовой, обучение через игру всегда дает лучшие результаты. А человеческий мозг лучше воспринимает изображение, чем текст.

На экране мультяшный доктор рассказывает о том, как важно носить маску, что такое вакцина от коронавируса. Были ролики и о вакцинации от гриппа, и о двухнедельных каникулах для столичных школьников, подготовлен мультик и о том, что ученики московских школ с 1 по 5 класс выходят на очную учебу, а 6-11 классы пока остаются на удаленке. За три минуты - обо всем самом важном расскажут в картинках.

- Нагружать детей и родителей официальными документами скучно и малоэффективно, а рассылая подобную видеоинструкцию, я точно знаю: информация "дойдет", - говорит учитель начальных классов школы №2120 Надежда Ракаева. - Кроме того, теперь я сама делаю подобные ролики для своих видеоуроков на платформе Московской электронной школы. И вижу, с каким интересом "включаются" дети.