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19.10.2020 11:07
Рубрика: Культура

В Москве откроют памятник Марку Захарову

Текст: Наталья Лебедева

Памятник народному артисту СССР и создателю театра "Ленком" Марку Захарову откроют в понедельник на могиле режиссера на Новодевичьем кладбище. Его планировали открыть еще 13 октября в день рождения мастера, но вмешался коронавирус. Однако 19 октября тоже рядом, и это хорошо, заметил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Театр "Ленком" получил имя Марка Захарова

Он напомнил, что Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года на 86-м году жизни.

Варшавер рассказал ТАСС, что специально никого на церемонию открытия памятника не зазывали, но в театре будут "благодарны всем почитателям таланта Марка Анатольевича, его друзьям, коллегам, которые придут сегодня на Новодевичье кладбище, чтобы почтить память великого мастера".

По словам директора "Ленкома", памятник создан из природного камня и бронзы, а деньги собирали, как говорится, всем миром. Большую часть суммы внесли композитор Игорь Крутой и Международный театральный фонд имени Е. П. Леонова. Автором стал Александр Рукавишников.

"Два полотна сценического занавеса, а в середине - крест. Марк Анатольевич Захаров был верующим человеком. Решение о том, как будет выглядеть посвященный ему надгробный памятник, полностью было предоставлено дочери режиссера актрисе Александре Марковне Захаровой", - сказал Марк Варшавер.

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