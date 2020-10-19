В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Семья года - 2020"

В столице подвели итоги необычного конкурса, в котором приняли участие дружные, счастливые и талантливые семьи нашей страны. В этому году около трех тысяч российских семей рассказали о себе в номинациях "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья - хранитель традиций". Лауреатами конкурса стали 89 семей. Пандемия не позволила организаторам конкурса пригласить в Москву всех лауреатов, но пять лучших семей все же побывали на церемонии награждения. Семья москвичей Терехиных названа лучшей "Многодетной семьей". "РГ" поговорила с Мариной Терехиной, многодетной мамой и счастливой женой о современном родительстве и семейном счастье.

У москвичей Вячеслава и Марины Терехиных девять детей. Многодетный папа Вячеслав работает врачом-кардиохирургом в Боткинской больнице ДЗМ, а мама Марина работает педиатром в Детской городской поликлинике. С началом пандемии глава семьи трудился в COVID-центре Боткинской больницы. В семье девять детей - от двух лет до 21 года. Как принято в больших семьях, старшие и средние дети помогают младшим и при этом успевают ходить на кружки, дружить и учиться.

- Что в большой семье самое трудное? - спрашиваю Марину Сергеевну.

- Сейчас - дистанционное обучение, - делится она. - Я никогда не вникала в уроки, дети, как когда-то мы сами, учатся самостоятельно. Но дистанционное обучение для меня - больная тема. Младшеклассники не могут учиться сами онлайн, они относятся к такой учебе играючи. На каникулах мы были на даче, и мои младшеклассники не очень хотели заниматься. Когда стало невмоготу их уговаривать, я вспомнила, что во время войны дети сидели в подвале, кругом бомбежка, тетрадок не было, писали на клочках газеты. Они сидели и в полутьме занимались с учительницей, потому что знали, что если не учиться, то врага не победить. Этот пример на ребят очень подействовал. Поэтому, я очень рада, что каникулы закончились и ученики с 1-го по 5-ый класс вышли учиться. Остальные преграды мы с мужем преодолеваем.

Спрашиваю, как ей удается поддерживать интерес детей к учебе.

- Я пытаюсь внушать детям, что к образованному человеку всегда будут стремиться люди, что ему легче идти по жизни, - отвечает детский врач. - Нельзя говорить "я итак все знаю". Нужно все время чему-то учиться. Мы с папой врачи, но далеко не все знаем и постоянно стараемся узнать что-то новое. В детстве мы не любили историю, а теперь она нам очень интересна.

Профессия врача подразумевает ненормированный рабочий день и невозможность принадлежать самим себе. Как родители умудряются находить время, чтобы заботиться о детях? Марина Сергеевна говорит, что все в семье друг другу помогают, и что она всегда может положиться на своих старших детей.

- Я была студенткой, когда у меня было уже двое детей, по окончанию института еще третий родился, - рассказывает многодетная мама. - Приходилось учиться, работать, были очень сложные времена, но мы выстояли. У нас были очень хорошие соседи, друзья и родственники тоже не оставляли. Моя тетя помогала забирать детей из детского сада. Работа у меня была рядом с домом. Но даже если ты пришла на работу на два часа, убежать вовремя, когда тебя в коридоре ждут больные дети, которым нужно помочь сейчас, невозможно.

Спрашиваю у Марины Сергеевны, получается ли в такой большой семье отдыхать супругу, у которого профессия не дает право на ошибку. Она говорит, что в будние дни, найти время для отдыха сложно.

- Но до пандемии мы могли сходить в театр, - в ее голосе слышится легкая ностальгия. - Как правило, вся инициатива исходит от меня, потому что у мужа такая сложная работа, что ему очень трудно переключиться и что-то придумывать самому. Поэтому я с самого начала взяла на себя организацию отдыха и досуга, а от мужа нужно, чтобы он вовремя пришел, был накормлен, добрым и бодрым.Когда я говорю ему - "Слава, мы сегодня идем в театр", он знает, что до семи вечера обязательно надо все успеть.

Познакомились супруги, по словам Марины Терехиной, банально - на работе.

- Я училась на втором курсе и работала в лаборатории, а Вячеслав - в реанимации, - рассказывает Марина Сергеевна. - Как-то я была без напарницы и слушала радио. Так заслушалась испанскую гитару, что не заметила, как он вошел в лабораторию. Он дождался, когда музыка закончится и сказал, что у него есть кассета с этой музыкой. На следующий день он привез кассету .Через два года мы поженились.

- Вы мечтали о большой семье?

- Нет, мы хотели троих детей, - смеется Марина Сергеевна. - Мне нужно было доучиться, а третьего ребенка лет через 20, когда дети вырастут и нам станет скучно. Но так получилось, что между первыми детьми и последним двухгодовалым малышом появились еще шестеро.

Многодетная мама говорит, что детский врач очень удобная профессия для родительства.

- Как врач, я знаю, что можно, что нельзя, но если нужно, я могу "выключить врача" и полагаться только на материнский инстинкт, - поясняет Марина Сергеевна. - Поэтому я чувствую себя великолепно. Некоторые родители с бабушками и другими помощниками не успевают гулять, читать с детьми, делать что-то для себя, потому что им все время что-то надо гладить, мыть и кипятить. На мой взгляд, ничего этого не нужно, потому что ребенок этого не вспомнит. Многие родители сегодня говорят, я хочу, чтобы у моего ребенка было все "на пятерку". Зачем? Он должен учиться на пятерки и чувствовать любовь родителей. Должно быть время и на отдых, и на домашнюю работу. Иногда можно все бросить и пойти в музей. Мы, кстати, хотим сходить в Исторический музей, там открылась выставка про Александра III.

Современные мамы известны гиперопекой и ролью лучше адвоката для своего чада. Спрашиваю у Марины Терехиной, как она относится к такой родительской модели поведения.

- Да, чрезмерная опека и защита - визитная карточка современных мамочек, - соглашается она. - Мы как-то незаметно растеряли все ценности. Совсем недавно профессия врача и учителя были самыми благородными. Учительница сказала, значит надо сделать. А сейчас, родители настраивают детей против учителей, бесконечно обсуждают учителей. Если учитель пожаловался на ребенка, современная мама вместо того, чтобы разобраться, начинает защищать ребенка, обвиняя во всем учителя. Исчезла школьная сплоченность, помните, в наше время весь класс после уроков оставался на генеральную уборку, а сейчас никто ничего делать не хочет, все прикрываются английским, фигурным катанием, кто-то просто не хочет, чтобы ребенок тряпкой махал. К Новому году классы украшают родители, а не дети.

Откуда берутся счастливые семьи, спрашиваю счастливую маму и жену.

- Счастье не приходит само по себе, - делится Марина Сергеевна. - Оно нарабатывается опытом, годами. Муж и жена учатся друг у друга, учатся у своих детей, учатся вместе понимать друг друга, уважать, не скрывать ничего.

- У вас есть мечта?

- Я очень хочу на Камчатку, - говорит Марина. - Мы любим путешествовать. На машине, на водном транспорте, на самолете, и даже на вертолете летали.

- Это же целый отряд нужно снарядить, сколько чемоданов собрать!

- Мы не любим брать много вещей, хотя можно, конечно, взять 11 чемоданов, - смеется многодетная мама. - Наши путешествия выглядят забавно, особенно в аэропорту или на вокзале, пока предъявишь все документы и сверишь каждого ребенка, но нам везде стараются помогать и встречают очень тепло.

Справка "РГ"

Конкурс "Семья года-2020" проходит в пятый раз. Лучшей "Сельской семьей" в этом году названа семья Василия и Натальи Александровых из деревни Верхоунжа Меленковского района Владимирской области. В номинации "Семья - хранитель традиций" победили семьи Дмитрия и Анны Кузнецовых из Рыбинска Ярославской области и семья Максима и Александры Закировых из Домодедово Московской области. Семья Михаила и Екатерины Алейниковых из Милославского района Рязанской области стали лучшей "Молодой семье".