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Рубрика: Экономика

Пена дней

В Москве возобновили дезинфекцию общественных мест
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 235(8289)
В субботу в столице возобновилась дезинфекция общественных пространств, прерванная в начале июля. На такое решение столичных властей повлияло ухудшение эпидемиологической ситуации.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, дезинфекция - профилактическая мера. "В этой работе задействованы 50 тысяч сотрудников, они прошли инструктаж и обеспечены средствами защиты, дезинфицировать будут с помощью 12 тысяч распылителей", - сказал Бирюков. По его словам, там, где не доберется техника, обрабатывать будут вручную. Дезинфекция пройдет на детских и спортивных площадках, в подземных и надземных переходах и в других общественных местах.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Начались работы рано утром в субботу. Так, в районе Арбат сотрудники ГБУ "Жилищник", одетые в белые защитные костюмы и вооруженные баллонами с пульверизаторами, собрались на площадке в Проточном переулке, 6. После того как входы огородили лентами, специалисты начали разбрызгивать пенный дезинфицирующий состав на скамейки, поручни детских лестниц, перил, протирать горки и сиденья качелей.

- Аналогичным образом мы обработаем в районе 54 объекта, из них 41 - это детские и спортивные площадки, - рассказала замдиректора по благоустройству ГБУ "Жилищник" района Арбат Елена Мельникова. - Дезинфицирующее средство то же, что применяли весной. Оно одобрено управлением Роспотребнадзора по Москве, безопасно для людей и животных, но на время работ посторонних рядом быть не должно.

Как рассказали "РГ" в "Мосгортрансе", в субботу обработали дезинфицирующими средствами и подходы к остановкам общественного транспорта. А сами 9 тысяч остановочных павильонов и не прекращали ежедневно дезинфицировать 85 рабочих бригад.

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