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19.10.2020 13:16
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали сиделку за избиение 90-летней пенсионерки

Текст: Михаил Фалалеев

В Москве сотрудники полиции задержали сиделку, которая истязала 90-летнюю бабушку.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию с заявлением обратился 50-летний житель Москвы. Он сообщил, что его 90-летняя бабушка, возможно, подвергается истязаниям со стороны сиделки. После проверки эта информация подтвердилась. Сиделка на протяжении длительного времени систематически избивала свою подопечную. Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания не могла попросить о помощи.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки Москвы задержали 42-летнюю женщину в квартире на Мичуринском проспекте, работавшую сиделкой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ "Истязание". Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

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