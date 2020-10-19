В Москве задержали сиделку за избиение 90-летней пенсионерки

В Москве сотрудники полиции задержали сиделку, которая истязала 90-летнюю бабушку.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию с заявлением обратился 50-летний житель Москвы. Он сообщил, что его 90-летняя бабушка, возможно, подвергается истязаниям со стороны сиделки. После проверки эта информация подтвердилась. Сиделка на протяжении длительного времени систематически избивала свою подопечную. Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания не могла попросить о помощи.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки Москвы задержали 42-летнюю женщину в квартире на Мичуринском проспекте, работавшую сиделкой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ "Истязание". Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.