В Москве зарегистрировано 5376 новых случаев COVID-19

В столице подтверждено 5376 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За последние сутки госпитализировано 988 пациентов с инфекцией. На ИВЛ в больницах Москвы находится 327 человек.

Вновь выявленные случаи по возрастным категориям распределились следующим образом: 45,2% - от 18 до 45 лет; 31,3% - от 46 до 65; 10,3% - дети; 9,5% - от 66 до 79; 3,7% - старше 80 лет.

Отмечается, что все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В оперштабе также напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.