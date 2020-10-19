В Подмосковье вновь ввели ограничения из-за COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении дополнительных мер безопасности, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Меры начнут действовать с 21 октября и продлятся как минимум до 7 ноября.

Количество госпитализаций больных с COVID-19 в области растет. На прошлой неделе заболели более 3 тысяч человек, за последние сутки выявлены 466 новых больных. Поэтому власти вновь закрывают музеи и выставки, при этом территории музейно-усадебных комплексов остаются открытыми для прогулок. Также запрещается проведение спортивных, физкультурных, досуговых и зрелищных мероприятий с участием зрителей. Но сами спортивные мероприятия не отменяются. В частности, запланированные на этот период матчи футбольного и баскетбольного клубов "Химки", а также хоккейного клуба "Витязь" состоятся, но без болельщиков, деньги за уже проданные билеты зрителям будут возвращены.

В торговых центрах площадью более 5 тысяч квадратных метров теперь будут измерять температуру посетителям на входе. Людей с повышенной температурой внутрь не пустят.

Также губернатор Подмосковья обратился к жителям с просьбой аккуратно планировать проведение свадеб и юбилеев с большим числом гостей. Лучше отказаться от таких мероприятий, а если это невозможно, то не забывать о соблюдении социальной дистанции и масочного режима. "Прошу всех: будьте максимально ответственны и осторожны", - подчеркнул Андрей Воробьев.

И область вновь разворачивает временный госпиталь на территории парка "Патриот". В понедельник там открылись еще 400 коек . Ранее губернатор говорил о том, что в первую волну заболеваемости в регионе работали 15 тысяч ковидных коек, ко второй их количество может вырасти до 17 тысяч.