В Подмосковье запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями

В Подмосковье до 7 ноября запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Воробьев.

В связи с этим матчи футбольного и баскетбольного клубов "Химки", хоккейного "Витязя" и ряда других команд региона в различных видах спорта пройдут без болельщиков.

Руководство БК "Химки" уже пообещало вернуть деньги поклонникам, купившим билеты.

В свою очередь Российской футбольная премьер-лига (РПЛ), как отмечается на ее официальном сайте, "находится в контакте с РФС и органами государственной власти на предмет возможного ужесточения ограничительных мер".