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Рубрика: Происшествия

В следственных изоляторах Москвы прекратили прием новых заключенных

Текст: Владислав Куликов

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщили о введении в столичных СИЗО режимных мер. Принимать новых заключенных будет только один изолятор.

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"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции и ростом уровня заболеваемости в городе Москве, а также согласно постановления главного государственного санитарного врача ФСИН России, с 19 октября 2020 года и до особого указания в подведомственных учреждениях УФСИН России по г. Москве введены режимно-ограничительные мероприятия, - сообщили в ведомстве. - С этого дня прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществлять только СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве, а прием арестованных, следующих транзитом, через город Москву - СИЗО-12 УФСИН России по г. Москве".

Также ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия. Вместо этого будет увеличено количество судебных заседаний, проводимых с использованием средств видеоконференцсвязи.

"Приостановлено предоставление подозреваемым, обвиняемым и осужденным краткосрочных и длительных свиданий с родственниками и иными лицами, - рассказывают в столичном управлении тюремного ведомства. - Ограничен вход на территорию учреждений представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественно-наблюдательных комиссий и иных лиц. Следователи, дознаватели и адвокаты смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях комнат для краткосрочных свиданий (через стекло), как и ранее при наличии средств индивидуальной защиты (маски, бахилы и перчатки)".

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С 19 октября сотрудники следственных изоляторов будут переведены на двухнедельный график работы. Иными словами, дежурная смена будет в течение двух недель фактически на казарменном положении. Сотрудники будут допущены к несению службы после медицинского обследования и результатов тестирования на коронавирусную инфекцию.

"Такие меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО", - подчеркивают в ведомстве.

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