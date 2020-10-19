Дальневосточную ипотеку получили 12 тысяч человек

На получение "Дальневосточной ипотеки" заключено почти 12 тысяч договоров, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

В программе участвуют 13 банков. Ими заключено 11 969 ипотечных договоров. Общая сумма выданных с момента старта программы средств составила 42,1 млрд рублей.

Лидер по числу предоставленных кредитов - Приморский край, где выдано 3366 кредитов на общую сумму 12,7 млрд рублей. В Якутии заключено 2846 льготных договоров на сумму почти в 11 млрд рублей, в Хабаровском крае 1643 договора на 5,9 млрд рублей.

457 кредитов на сумму около 1,6 млрд рублей банки выдали на индивидуальное жилищное строительство. Построить свой дом, взяв кредит под 2% годовых, могут молодые семьи и получатели дальневосточных гектаров. В среднем на ИЖС дальневосточники берут по 3,47 млн рублей.

Дальневосточная ипотека выдается под 2%, с первоначальным взносом не менее 15%. Максимальный размер кредита - 6 млн рублей. Вернуть деньги нужно в течение 20 лет.